Dvě teenagerky oživují slávu disciplíny, v níž Češky vládly světu

Ladě Vondrové je devatenáct, Barboře Malíkové ještě o dva roky méně, v Česku jsou však nejrychlejší mezi dospělými. A vede se jim i v mezinárodní konfrontaci, Vondrová se letos stala vicemistryní Evropy do 23 let, Malíková k dorosteneckým titulům mistryně světa i Evropy přidala medaili mezi juniorkami – v souboji se soupeřkami staršími i o rok a půl získala evropský bronz.

Obě pocházejí z malých obcí. Vondrová ze Sedliště u Jimramova, se přes fotbal dostala k atletice v Poličce, teď se připravuje v Pardubicích pod vedením Jaroslav Jóna. Malíkovou z Oldřišova přihlásili na atletiku rodiče v nedalekém Sokole Opava, kde její výkonnost rychle rostla pod vedením Jany Gellnerové.

Šťastná Lada Vondrová po finále čtvrtky na mistrovství republiky v Brně.

Jan Kucharčík

Zatím se obě kvůli věkovému rozdílu spíše míjely, ale už brzy by jejich bitvy mohly být ozdobou domácích mítinků a šampionátů. „Já jsem moc ráda, že tu Lada je. Není nijak namyšlená, skvěle pokecáme a na dráze se vzájemně můžeme vytáhnout,“ kvituje Malíková.

Její osobní rekord má hodnotu 52,37 s, Vondrové 51,71 s. K tomu, aby se přiblížily časům Kratochvílové s Kocembovou, tedy jediným dvěma Češkám, které zvládly jeden ovál pod 50 sekund, mají ještě daleko. Proměnila se i světová čtvrtka. Zatímco v helsinském finále startovalo šest Evropanek, při posledním mistrovství světa v Londýně ani jediná.

A tak mají obě mladé rychlé dámy v záloze i další disciplíny, kde můžou zářit. Vondrová je v Česku druhou nejlepší překážkářkou za Zuzanou Hejnovou, na této trati se měla představit i od pátku do neděle při mistrovství Evropy družstev v Bydhošti. Nakonec se ale Hejnová rozhodla přece jen běžet svou hlavní trať, aby zvýšila české naděje na udržení.

„Já překážky moc nemám ráda, i když s časem, jaký mám na čtvrtce, bych je pod 56 sekund zaběhnout měla. Jen mě moje hlava na rychlý závod na překážkách zatím nepustila,“ připouští Vondrová, že by k limitu pro MS v Dauhá na čtvrtce mohla přidat i trať s překážkami. Ostatně množstvím startů během jednoho šampionátu je Vondrová pověstná.

Obě tratě běžela i na letošní ME do 23 let a možná právě chybějící síly v závěru ji stály čtvrtkařské zlato. „Ale v Dauhá bych s velkou pravděpodobností skončila v rozběhu, tak by možná nebylo na škodu si tam zkusit i překážky,“ nevzdává se s vědomím, že pro Evropanky je snazší se prosadit na překážkách. „I olympijský limit je na nich pro mě blíž,“ ví.

Smíšená štafeta příslibem

Malíková zase zatím zlehka koketuje s osmistovkou. I ta po zřejmě definitivní stopce pro atletky s vysokými hodnotami testosteronu, které si rozebraly medaile na olympiádě v Riu, dává Evropankám větší naději.

„Půlka moc bolí,“ pousměje se Malíková. „Navíc mi sedí běžet v dráze, nemusím se s nikým strkat. Ještě příští roky by měla být moje hlavní trať čtvrtka, dokud budu zrychlovat. A když už to nepůjde, je šance, že budu běhat víc půlku. Tak uvidíme, kdy nastane ten zlom,“ přemítá.

Z jedné nové olympijské disciplíny by ale obě mohly těžit už letos. Premiéru na mistrovství světa si odbude smíšená štafeta na 4x400 metrů a Češi jsou zatím na posledním postupovém místě. Spolu s talentovaným čtvrtkařem Matějem Krskem by Malíková s Vondrovou mohly v budoucnu položit základ ambicióznímu smíšenému kvartetu.