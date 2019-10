Dokázala to, co nikdo před ní. Přesto byla běžecká hvězda naštvaná

Vstoupila do atletické historie. Vyhrát na jednom šampionátu závod na 10 000 metrů i patnáctistovku se dosud žádné běžkyni nepovedlo. Až v Dauhá Nizozemce Sifan Hassanové. Jenže radost z toho, že si jako jediná atletka odveze z Kataru dvě individuální zlata, se v ní mísila se zlobou. „Jsem naštvaná na lidi za to, co říkají. Vždyť jsem musela tolik pracovat, abych se dostala až na vrchol,“ vyprávěla po zkompletování zlatého double.