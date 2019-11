Tretra vstupuje do nové a ještě významnější éry, řekl manažer mítinku Juck

Nejvyšší, tedy zlatá úroveň, kontinentální tour má zatím devět mítinků. Startuje 10. května v japonském Tokiu, skončí 15. srpna v chorvatském Záhřebu. Ostrava je třetí v pořadí, jako první evropská zastávka. „Květnový termín byl jediný možný, který nám vyhovoval. Zdá se to brzy, ale není to zase tak časný termín z toho pohledu, že některé národní svazy budou v téhle době uzavírat nominace na olympijské hry v Tokiu (24. července - 9. srpna 2020)," řekl Juck.

Z vyřazených disciplín by se měly v Ostravě běžet sprinty mužů a žen na 200 metrů, běh mužů na 3000 metrů překážek a závodit by měli i trojskokani a trojskokanky. „Našim cílem je namixovat české a zahraniční hvězdy tak, aby domácí atleti měli šanci získat co nejvíce bodů," naznačil Juck, jenž do trojskoku lanaří Američana Christina Taylora.

České hvězdy i esa z ciziny

Známá jsou už i první jména. Stovku poběží jeden z nejlepších českých sprinterů Zdeněk Stromšík, v oštěpu se představí obhájkyně trofeje z Ostravy a olympijská vítězka Chorvatka Sara Kolaková a nečekaný mistr světa z Dauhá Anderson Peters z Grenady. „Tretra pro mě bude zase hodně důležitá. Nepůjde ale už jen o to zaběhnout co nejlepší čas, ale s ohledem na olympijskou kvalifikaci i získat co nejlepší umístění," prozradil spoludržitel českéh rekordu na stovce Stromšík.

Organizátoři nejkvalitnějšího českého mítinku v posledních letech vkládali do Zlaté tretry jednu netradiční disciplínu v podobě sprintu na 300 metrů či běhu na jednu míli. „Toho se nevzdáváme. Máme něco opět rozpracované a věřím, že se nám znovu podaří nějakou takovou disciplínu zařadit," prozradil Juck a dodal, že závod kladivářů a kladivářek se vrátí do tradiční podoby, tedy v předvečer Zlaté tretry na rozcvičovacím prostranství.