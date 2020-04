Elitní kladivářka Berryová se možná přihlásí mezi nezaměstnané

Složité období zaviněné pandemií koronaviru dopadá i na sportovní elitu. Americká kladivářka Gwen Berryová zvažuje, že se přihlásí mezi nezaměstnané. Kvůli rušení závodů a odložení olympijských her totiž přichází o většinu příjmů. Třicetiletá vítězka loňských Panamerických her si navíc není jistá, zda vydrží s vidinou olympijských her pokračovat další rok. Znamená to pro ni totiž nejen překonat aktuální krizovou situaci, ale také další odloučení od patnáctiletého syna.