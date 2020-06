Po půlročním odkladu začal v Paříži soud s Diackem

Po půlročním odkladu začal v Paříži soudní proces s bývalým dlouholetým prezidentem atletické federace IAAF Laminem Diackem, který je obviněn z korupce a praní špinavých peněz v souvislosti s krytím ruského dopingu. Soud na úvod slyšení zamítl žádost právního zástupce Diackova syna Papy Massaty Diacka, jenž je rovněž obžalován, o další odročení kvůli tomu, že dva z jeho právníků nemohli vinou opatření proti koronaviru do země přicestovat.

Soudní proces začal v Paříži už 13. ledna, bezprostředně po zahájení byl ale na žádost žalobců odložen na červen. Žaloba totiž dostala až v den zahájení z Diackova rodného Senegalu od vyšetřovatelů důležité materiály včetně výpovědi Papy Massaty Diacka. Nynější projednávání je naplánováno na šest dní.

Sedmaosmdesátiletý Lamine Diack, jenž má zákaz opustit Francii od doby, co ho před pěti lety začaly místní úřady vyšetřovat, se dnes k soudu dostavil. Jeho syn pobývá v Senegalu, který ho odmítl vydat, a bude souzen v nepřítomnosti. Za praní špinavých peněz je ve Francii trestní sazba až deset let vězení.

Dnes Diack dnes u soudu promluvil pouze tehdy, když měl potvrdit svou identitu. Vypovídat by měl ve středu. "Lamine Diack je bojovník. Bude se bránit a očistí své jméno, protože ví, jak instituci řídil," řekl jeho obhájce Me Simon Ndiaye.

Diack, jenž stál v čele světové atletiky 16 let, podle žaloby kryl za úplatu dopingové případy ruských sportovců. Podle vyšetřovatelů se jednalo o více než dvacet atletů a za očištění jejich jmen Diack inkasoval zhruba 3,45 milionu eur. Za shovívavý postoj k dopingu navíc podle žaloby inkasoval z Ruska příspěvek 1,5 milionu eur na politickou kampaň před prezidentskými volbami v Senegalu.

Svému synovi pak Diack podle žaloby umožňoval zpronevěřit sponzorské příspěvky od ruské VTB Bank, čínské petrochemické společnosti Sinopec a televize CCTV, jihokorejské firmy Samsung a řady dalších.

Obžalováni jsou i bývalý Diackův právní poradce Habib Visse a doktor Gabriel Dollé, jenž v IAAF dohlížel na dopingové testy. Oba se také k soudu dostavili. Dva obvinění ruští funkcionáři, bývalý pokladník IAAF Valentin Balachničev a šéftrenér vytrvalostních běžců Alexej Melnikov, u soudu chyběli.

Dollé popřel, že by bral úplatky za to, aby mohli ruští atleti nadále soutěžit. Přiznal pouze to, že slíbil příliš nemedializovat vysoký počet ruských dopingových případů, aby nepřipravil IAAF o sponzory. "Pan Diack mě požádal, abych vzal v úvahu fakt, že IAAF není v dobré finanční situaci a potřebuje sponzory. Ale nikdy nebyla řeč o tom, že bychom dovolili přistiženým Rusům závodit."

Francouzi začali případ vyšetřovat v roce 2015, když etická komise IAAF a Světová antidopingová agentura (WADA) získaly důkazy o tom, že ruská maratonkyně Lilija Šobuchovová zaplatila 600.000 eur (15 milionů korun) za ututlání pozitivního testu, aby mohla startovat na olympijských hrách v Londýně. Vyšetřovatelé označili v této souvislosti přístup IAAF k Ruské atletické federaci za "mimořádně blahosklonný".