Juška si z levé ruky udělal galerii svých úspěchů

Šel na to jinak než třeba trojnásobný halový mistr světa na čtvrtce Pavel Maslák. Ten má na boku souřadnice měst, odkud přivezl velké medaile. Juška proměnil svoji levačku v galerii. „Od prvních závodů po olympiádu. Naštěstí těch velkých zase tolik nebylo,“ říká s vědomím, že moc místa už mu na ruce nezbývá.

Na jaké závody se tedy při pohledu na svou ruku ve vzpomínkách vrátí? Dům Casa Batlló od architekta Antonia Gaudího ho vezme do Barcelony 2012, kde si odbyl premiéru na velké akci při mistrovství světa juniorů. Ratolesti ze znaku Estonska odkazují na stříbro z ME do 23 let v Tallinnu o tři roky později.

Radek Juška při halovém mistrovství republiky v Ostravě.

ČAS - Jan Kucharčík

Svatý Václav na koni je zase nezaměnitelnou připomínkou jeho zatím životního závodu, při němž na halovém mistrovství Evropy v Praze získal před pěti lety senzační stříbro. Růže je charakteristická pro Portland, kde závodil na halovém mistrovství světa, větrné mlýny pro Amsterdam, kde jen těsně nedosáhl medaili z mistrovství Evropy.

Po své olympijské premiéře v Riu zůstal u tradičních pěti kruhů. „Přemýšlel jsem nad Kristem, ale už jsem nevěděl, kam bych ho dal. To bych musel mít medaili, pak bych si dal Ježíše přes celá záda,“ usmívá se sedmadvacetiletý skokan.

Tetování ale má na těle mnohem víc: čtyřlístek pro štěstí, znamení ryb na tricepsu i latinský nápis odkazující na rodinu rodáka ze Staroviček u Hustopečí. A pomalu se začíná zaplňovat i Juškova pravačka, na níž si zatím nechal zvěčnit motiv hor.

Často a rád totiž vyráží s přítelkyní Terezou, sprinterkou pražského Olympu, do přírody vybaven fotoaparátem. „Teď jsme byli u rodičů na Moravě a trénovali ve vinohradu. Leželi u něj srnky, tak jsem hned vytáhl foťák z auta a fotil je. Stejně tak si ho beru do hor,“ popisuje.

A svěřenec Josefa Karase už si vyzkoušel i roli sportovního fotografa, předloni na vícebojařském mítinku v italské Laně.

„Domluvil jsem se s pořadateli, dostal kartičku a byl hlavním fotografem závodu. Udělal jsem asi 1500 fotek a pak to třídil. Ale bylo to fajn, zase nová zkušenost,“ pochvaloval si Juška, jehož čeká o víkendu domácí šampionát v Plzni.

A s jasným cílem. „Chtěl bych skočit za osm metrů,“ říká dálkař s osobním maximem 831 cm.