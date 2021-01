Usain Bolt se bezpečně řadí mezi sportovní velikány, jako jsou Muhammad Ali nebo Pelé, bez debat je také nejlepším sprinterem, kterého svět spatřil. Jeho osm zlatých medailí z olympijských her mluví za vše. Původně jich měl devět, 25. ledna 2017 však musel jednu z nich vrátit.

Rodák z malého jamajského městečka Sherwood Content se po svém narození 21. sprna 1986 v mládí vůbec neviděl jako sprinter, spíše ho zajímal kriket a fotbal. Do svých patnácti let zaznamenal několik nadějných výsledků na městské, regionální i národní úrovni.

Bolt pravidelně soutěžil v bězích na 100, 200 a 400 metrů, jeho první velký úspěch přišel v roce 2002 na atletickém mistrovství světa juniorů v Kingstonu. V té době patnáctiletý Bolt měřil 196 cm a i díky své fyzické vyspělosti dokázal zvítězit na dvoustovce. Stal se tak nejmladším juniorským mistrem světa v historii.

Již ve svých šestnácti letech běhal světové časy, navíc se každým rokem zlepšoval. Před přechodem do dospělé kategorie byl světovým šampionem v kategorii juniorů i do 17 let, začal mít však problémy s popularitou - často špatně jedl, hrál basketbal a navštěvoval večírky.

Profesionální kariéra

Profesionálem se Bolt stal v roce 2004, v té době se však potýkal se zraněními, která mu znemožnila dosáhnout úspěchy na olympiádě v Athénách, MS 2005 v Helsinkách nebo na hrách Commonwealthu 2006 v Melbourne.

Po návratu třeba překonal rekord ostravské Zlaté tretry na dvoustovce, na MS 2007 v Osace získal na dvoustovce stříbro.

Překonání světového rekordu

Po úspěchu v Osace se jamajský sprinter začal více soustředit na trénink a hned následující rok ukázal obrovské zlepšení, navíc upřel svou pozornost hlavně na tratě 100 a 200 metrů.

Jeho forma vyvrcholila v květnu 2008, kdy v New Yorku zaběhl světový rekord 9.72 s na 100 metrů. Tuto trať běžel teprve popáté v seniorské kategorii. Že se může prosadit i na dvojnásobné trati potvrdil v zápětí znovu v Ostravě, kde zaběhl nejlepší čas roku.

První olympijský "triple"

Na olympiádě v Pekingu byl Bolt jasným favoritem na stovce i dvoustovce, stávající rekordy Michaela Johnsona na 200 a 400 metrů se však zdály být v bezpečí. Sprinterská hvězda však překonala všechna očekávání. Na stometrové trati neměl žádnou konkurenci a i s vypuštěným závěrem vyhrál zlato, navíc v novém světovém rekordu 9.69 vteřin.

Dvoustovka nakonec padla také, znovu ve světovém rekordu. Bolt s časem 19.30 jen o dvě setiny překonal Johnsona a navždy se zapsal do dějin jako sprinter, který pokořil oba rekordní časy na jedněch olympijských hrách.

Třetí zlato přidal Bolt ve štafetě 4x100 metrů, ve které běžel třetí úsek a čtveřice Bolt, Asafa Powell, Michael Frater a Nesta Carter taktéž překonala světový rekord. V lednu 2017 však byla medaile čtveřici sprinterů odebrána, vzorek Carterovy krve byl totiž znovu otestován a byl pozitivní na zakázanou látku.

Bolt byl několikrát předmětem dopingových spekulací, také díky bohaté historii dopingu mezi sprintery. Nikdy však pozitivně testován nebyl.

Světový rekord na stovce

Boltův rival, Američan Tyson Gay, ohlásil útok na světový rekord před říjnovým mistrovství světa 2009 v Berlíně, kde se oba potkali poprvé v sezoně. Gay opravdu zaběhl výborně, časem 9.71s byl velmi blízko, Bolt však závod opanoval a s časem 9.58s svůj "svěťák" doslova rozdrtil. Běžeckou parádu zopakoval i na finále dvoustovky a s časem 19.19s znovu posunul rekordní hranici.

Zlato na dvoustovce Bolt obhájil i o dva roky později v Jižní Korei, na stovce byl však diskvalifikován pro špatný start. Svou dominanci ve světě sprintu Bolt potvrdil také na MS 2013 v Moskvě i o dva roky později v Pekingu. Na obou mistrovstvích vyhrál stovku, dvoustovku i štafetu.

Celkově získal Usain Bolt na mistrovstvích světa 11 zlatých medailí - tři na stovce, čtyři na dvoustovce a ve štafetě. Dále je držitelem také dvou stříbrných medailí (MS 2007 v Osace) a jednoho bronzu (2017 Londýn).

Odrazil útoky Gatlina, medaile z OH obhájil

Finálová sestava olympijského sprintu na 100 metrů slibovala v Londýně obrovskou podívanou, na startu se představil kromě Bolta také Yohan Blake, který svého slavnějšího krajana na začátku roku porazil, ale také američtí vyzyvatelé Tyson Gay a Justin Gatlin. Bolt obrovský tlak zvládl a časem 9.75s překonal vlastní olympijský rekord. Po zlatu i na dvoustovce se stal prvním člověkem v historii, který dokázal vyhrát oba závody na dvou olympiádách.

Na Olympijských hrách 2016 v Riu nebyl jamajský sprinter největším favoritem, Gatlin měl nejrychlejší časy roku. Bolt však znovu ukázal, že je právem považován za nejlepšího atleta v historii a znovu se mu podařilo obhájit zlato na stovce, dvoustovce i ve štafetě. Získat tři zlata na olympiádě ve sprintu na 100 nebo 200 metrů se nikomu předtím nepodařilo.

Olympijská bilance Usaina Bolta je skoro neuvěřitelná - devět finálových běhů, devět zlatých medailí. Jeho "triple-triple" narušil až zmíněný dopingový nález jeho kolegy Cartera, kvůli kterému musel Bolt zlato ze štafety z Pekingu vrátit.

Naposledy se Bolt představil na MS 2017 v Londýně, kde ve sprintu na 100m skončil na třetím místě, svůj poslední závod kariéry však nedokončil. Ve štafetě se zranil a jamajský tým musel vzdát.

Fotbal není sprint a průměrná rychlost

Usain Bolt miluje hudbu, tanec a je vášnivým sportovcem. V mládí byl velkým fanouškem kriketu, sám rád hraje basketbal a fotbal, kde se dokonce snažil po konci sprinterské kariéry prosadit. Trénoval v několika klubech, zejména v australském týmu Central Coast Marines. V lednu 2019 se však uznávaný sprinter vyjádřil, že jeho sportovní kariéra je u konce.

Je velkým fanouškem Manchesteru United, v roce 2019 se mu narodila dcera, kterou se svou dlouholetou partnerkou pojmenovali Olympia Lightning Bolt.

V Guinessově knize rekordů má neuvěřitelných devatenáct zápisů. Během svého nejrychlejšího běhu zaznamenal průměrnou rychlost přes 38 km/h. V roce 2009 běžel závod v Manchesteru na 150 metrů, během kterého běžel rychlostí 41.38 km/h.