Dálkařský šampion Manyonga má pozastavenou činnost

Bývalý mistr světa ve skoku do dálky Jihoafričan Luvo Manyonga má pozastavenou činnost kvůli porušení antidopingových pravidel o hlášení pobytu. Oznámila to dnes Jednotka pro bezúhonnost atletiky (AIU). Třicetiletému atletovi hrozí dvouletý zákaz startů, který by ho připravil o účast na olympijských hrách v Tokiu, kde má obhajovat stříbrnou medaili z Ria de Janeiro.