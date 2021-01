Takhle silný ještě nebyl! Český rekordman ale sází na jinou zbraň

Lépe jste zahájil sezonu jen před třemi lety, to je po loňském roce výrazně poznamenaném zraněním slibný start.

Silově jsem se ve všem zlepšil, tak jsem tušil, že můžu hodit daleko. Trefil jsem jen jeden pokus, jinak mě ten rychlejší kruh přetáčel a koule létala mimo výseč.

Jednou přeletěla ochrannou síť a dopadla na běžecký ovál. Zatrnulo vám?

Jen jsem se modlil, aby tam nikdo nestál. Naštěstí většinou, když házím, všichni kolem dávají pozor, protože síť není dostatečná ochrana, když ji přehodím. Koule je nebezpečná disciplína, spousta lidí si neuvědomuje, co může napáchat. Naštěstí tentokrát dávali bacha.

Jste teď tedy nejsilnější, co jste kdy byl?

Určitě. To, co jsem měl jako osobák na trh nebo přemístění, teď zvládnu zvednout třikrát. Máme super skupinu, navzájem se táhneme, to je jiné než makat sám nebo jen s trenérem.

Jsou na tom třeba talentovaní diskaři bratři Forejtové v některých cvicích lépe?

Vůbec, to nemůžou, jsou mladí. (úsměv) Michal Forejt má silné přemístění, zvládne 165 kilo, což je na jeho věk abnormálně dobrý, v jiných věcech je zase horší, ale to jsem měl taky.

Vy se v silových parametrech blížíte i vyhlášeným americkým silákům typu Crousera?

To se určitě neblížím, Ryan je obrovský chlap, taky myslím, že ani tím rekordem ještě neřekl poslední slovo. Ale oni zase nejsou tak rychlí. Já desetkrát 320 kilo jako Joe Kovacs na dřep nikdy nedám, ale on zase nezaběhne třicítku tak rychle jako já, neskočí tak daleko žabákem. Musím těžit z toho, v čem jsem nadprůměrný. Oni těží ze síly, já naopak z dynamiky. Teď se do ní ještě potřebuju dostat, bylo by blbé, kdybych nejdál házel v lednu.

Zranění přitahovače kyčle, které vás vloni zastavilo na většinu sezony, je v pořádku?

Podvědomě o něm pořád vím, i proto tam ještě není taková rychlost. Je to hlavní sval, který v sektoru používám, kdybych si ho poranil znovu, bylo by to na dlouho. Teď mě čekají mítinky v Ostravě, Nehvizdech a Kladně, tak věřím, že tam to bude ještě lepší.