Skvělý Veleba získal rekordní šestý halový titul na 60 metrů

Nad jeho účastí na republikovém šampionátu se přitom vznášel otazník. "Měl jsem zdravotní problémy a ještě začátkem týdne to vypadalo, že nepoběžím. Takže mě ten čas hodně potěšil a doufám, že to na halovém mistrovství Evropy vylepším," řekl v rozhovoru na ploše Veleba, který se na setinu přiblížil svému osobnímu rekordu.

Dlouhověký sprinter se na domácí trůn vrátil po čtyřech letech. "Já bych nikdy nevěřil, že tady ve čtyřiatřiceti budu stát a ještě tady předvádět ďábelský čísla," poznamenal.

Ženskou šedesátku vyhrála Marcela Pírková, která osobním rekordem 7,34 sekundy na setinu splnila limit pro účast na HME v Toruni. "Jako správný sprinter musíte mít sebevědomí, tak vzadu bylo, že to tam bude," řekla pětadvacetiletá běžkyně, která dosud měla jediný halový titul ze závodu na 400 metrů v roce 2017.

Kudlička slaví devátý titul

Devátý titul získal tyčkař Jan Kudlička. "Už jsem doma nejlepší. Moje Jiřinka měla osm titulů, já jich mám devět, tak jsem teď ten hlavní," komentoval s úsměvem svůj triumf dvaatřicetiletý závodník, jehož manželka (za svobodna Ptáčníková) závodila ve stejné disciplíně. Kudlička si vylepšil sezonní maximum na 543 centimetrů, ale výrazně zaostal za limitem pro účast na HME v Toruni.

Osmý titul získala koulařka Markéta Červenková, která si vylepšila osobní halový rekord o jedenáct centimetrů na 17,92 metru. "Je to stoupající tendence házet dál na těch závodech, ale štve mě, že osmnáctka nepadla. Možná chyběla trošku agresivita. Možná kdyby nás bylo víc, tak se na to člověk víc soustředí. Myslím, že je to dobrý a za čtrnáct dní to už musí letět," řekla na svazovém facebooku Červenková, která chce osmnáctku překonat za dva týdny při halovém mistrovství Evropy. Věří, že by jí to pomohlo k postupu do finále. Venku má osobní rekord 18,32 metru.

Šestý titul na 60 metrů překážek získal halový mistr Evropy z roku 2011 Petr Svoboda, který tím vyrovnal nejúspěšnějšího závodníka v této disciplíně Tomáše Dvořáka. Vítězný čas 7,90 byl ale jeho nejpomalejším v sezoně. I v rozběhu dnes v Ostravě běžel o pět setin rychleji.

Halový republikový šampionát, který se kvůli koronaviru koná bez diváků, bude pokračovat v neděli od 11:00.