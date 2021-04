Na World Relays budou atleti včetně Čechů usilovat o olympiádu i MS

Víkendový atletický mítink World Relays bude pro řadu národních týmů včetně těch českých šancí zabojovat o postup na olympijské hry v Tokiu nebo mistrovství světa v roce 2022. Zásadní budou také časy, na které v polském Chorzówě dosáhnou, protože na základě tabulek se budou doplňovat účastníci do plného počtu. Konkurence bude oslabená, jelikož kvůli koronaviru nepřicestuje ze zámoří do Evropy řada výprav včetně Američanů, Jamajčanů nebo běžců Trinidadu a Tobaga.

Češi nasadí obě sprinterské štafety, mužskou štafetu na 4x400 metrů a smíšenou čtvrtkařskou. Olympijskou účast si zajistí finalisté, kteří nejsou kvalifikovaní díky umístění v první osmičce na MS 2019 v Dauhá. Na příští světový šampionát do Eugene postoupí prvních deset mužských a ženských štafet na obou distancích a nejlepších dvanáct smíšených štafet. O pořadí za finálovou osmičkou budou rozhodovat časy z rozběhů.

Nejlepší čeští čtvrtkaři včetně tuzemského rekordmana Pavla Masláka se budou koncentrovat na mužskou štafetu. Ta v březnu získala stříbro na halovém mistrovství Evropy, ale tentokrát v ní bude kvůli zdravotním problémům chybět Vít Müller. Přesto mají Češi finálové ambice. "Teď sice nejsme v nejsilnějším složení, ale věřím, že i tak máme na to se do finálové osmičky dostat," řekl Maslák tento týden novinářům.

Mužské dlouhé štafety při předchozích čtyřech ročnících World Relays vyhráli třikrát Američané a naposledy Trinidad a Tobago. Ani jedna z těchto federací do Polska tým neposlala, takže je šance na první evropské vítěze. Mezi favority budou patřit mimo jiné haloví mistři Evropy z Nizozemska či Belgičané se sourozenci Borléeovými. Z mimoevropských zemí mají šanci reprezentanti Kolumbie nebo Jihoafrické republiky.

Výzva pro smíšenou štafetu

Na další vrcholnou akci by se chtěla kvalifikovat smíšená štafeta, která v roce 2019 startovala na Evropských hrách v Minsku i mistrovství světa v Dauhá. Na World Relays budou v této disciplíně čeští reprezentanti poprvé. Aktuálně se v tabulkách nacházejí na hraně šestnáctého místa, které by znamenalo účast na OH. Víkendový mítink je pro ně také šancí na zaběhnutí kvalitního času.

O ženské úseky se postarají Lada Vondrová a úřadující mistryně republiky na 400 metrů Barbora Malíková. Vítězku mládežnické olympiády z roku 2018 vedle této akce čeká i maturita.

"Bylo to náročné období, kdy musel člověk skloubit učení s přípravou na důležité závody," uznala v tiskové zprávě. Absenci řady velmocí vidí jako šanci. "Věřím, že to bude celé nakonec v náš prospěch. Že se s tím popereme a zmákneme to. Budeme se snažit o co nejlepší umístění, dám do toho sto procent a třeba to vyjde," komentovala devatenáctiletá běžkyně možnost postupu na OH.

Nové složení štafety

Na posledních World Relays v Jokohamě 2019 se blýskla českým rekordem sprinterská štafeta na 4x100 metrů, která ho následně v červnu 2019 vylepšila na aktuálních 38,62 sekundy. Dominika Záleského z tehdejší sestavy nahradil dvoustovkař Jiří Polák. Nově by štafeta měla běžet ve složení Zdeněk Stromšík, Polák, Jan Jirka, Jan Veleba, ve kterém trénovala na společném soustředění na Kanárských ostrovech.

Na rychlé sprinterské časy nebudou v Polsku příznivé podmínky, protože závody jsou naplánované na večer a to má být velmi chladno. Čeští sprinteři tak chtějí bojovat hlavně o umístění do desátého místa, které je klíčové pro účast na příštím MS.

Podruhé se na World Realys představí česká ženská sprinterská štafeta, která před dvěma lety skončila patnáctá ve složení Klára Seidlová, Marcela Pírková, Jana Slaninová a Lucie Domská. Z tehdejší sestavy je k dispozici jen Slaninová. Seidlová dohání tréninkové manko, které nabrala kvůli zdravotním problémům v halové sezoně, Pírková ještě není fit po svalovém zranění v rozběhu na halovém mistrovství Evropy. Otazník se vznáší i nad účastí další přední české sprinterky Nikoly Bendové. "Budeme odjíždět jako outsideři a pokusíme se překvapit. Pro mladé závodnice to bude neocenitelná zkušenost a zároveň také možnost se předvést," uvedl trenér ženské reprezentační štafety Lukáš Dejdar.

Na specializovaném štafetovém mítinku se vedle disciplín zařazených na vrcholné akce uskuteční i nezvyklé štafety. Poběží se závody na 4x200 metrů, smíšená překážkářská štafeta a smíšená štafeta dvojic na 400 metrů, ve které každý ze závodníků absolvuje dva úseky.