„Vypadalo to, že dřív může padnout mužský rekord, po posledních závodech se to otočilo. Ale myslím, že se letos může něco stát v obou kategoriích a pro zviditelnění oštěpu v rámci světového sportu by to bylo i dobře,“ pragmaticky uvažoval Železný, když vpředvečer mítinku na tiskové konderenci seděl po boku Vettera a úřadujícího světového šampiona Andersona Peterse z Grenady. „Jak se mezi nimi cítím? Starý,“ glosoval světový rekordman.

Vetter zazářil vloni v Chořově výkonem 97,76 m, když se Železnému přiblížil na 72 cm. „Byl jsem trochu překvapený, a hlavně hrdý na sebe i celý svůj tým,“ vzpomínal v Ostravě Vetter.

Německý oštěpař Johannes Vetter, jedna z hvězd Zlaté tretry.

Jaroslav Ožana, ČTK

„Určitě udělám všechno pro to, abych útočil na světový rekord, ale to nejde plánovat. Teď je pro mě hlavní Tokio,“ ujišťuje Němec. „Johannes je adept na světový rekord. Je neuvěřitelně silově disponovaný a přitom uvolněný, zapracoval na technice,“ uznale hodnotí Železný.

Andrejczyková zase ohromila v dubnu ve Splitu nejdelším hodem za posledních deset let 71,40 m, 88 cm od rekordu Špotákové. „Obrovský výkon. Já ji pamatuju z Ria, kde byla mladá a nezkušená. V kvalifikaci hodila národní rekord, ve finále moc nevěděla, co dělat, jinak by tam vyhrála,“ tvrdí Železný. Polka skončila čtvrtá, jen dva centimetry za Špotákovou.

Jenže pak přišly potíže, operace ramene a naštěstí méně zákeřná forma rakoviny kosti, kterou se jí povedlo překonat. „Teď je ve formě a zdravá, určitě má budoucnost,“ říká Železný na adresu 25leté Polky. „A ještě uvidíme, jak budou házet Číňanky, které zatím ještě letos nezávodily,“ očekává trojnásobný olympijský vítěz pořádně nabitý oštěpařský rok.