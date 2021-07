Sprinterka Thompsonová-Herahová obhájila zlato, i když se s ní příliš nepočítalo

Jamajčanka Elaine Thompsonová-Herahová se stala překvapivou vítězkou dnešního olympijského finále v běhu na 100 metrů. Do Tokia sice přijela obhajovat zlatý double z Ria de Janeiro, ale v jamajském triu byla podle posledních výkonů až třetí vzadu. Od minulých her se totiž vinou zdravotních problémů z medailových pozic vytratila a při národní kvalifikaci v Kingstonu doběhla na obou tratích až třetí.

"Byla jsem hodně zraněná. Jsem ráda, že jsem zpátky," radovala se po vítězném finále. Vzpomněla si na nevydařené světové šampionáty. V roce 2017 byla jako velká favoritka v Londýně až pátá, o dva roky později v Dauhá čtvrtá na 100 metrů, ale na dvoustovce se v rozběhu zranila.

V cíli dnes jen šťastně křičela. A ještě víc, když viděla na tabuli čas 10,61, druhý nejlepší výkon v historii. Pět let starý osobní rekord vylepšila o devět setin. "Nemohla jsem vůbec nalézt slova. V posledních letech to se mnou bylo stále nahoru a dolů, ale já pořád věřila," řekl devětadvacetiletá vítězka, jež si ke jménu Thompsonová přidala Herahová podle manžela, který je zároveň jejím trenérem.

Musela odpovídat na otázku, jestli bude chtít za čtyři roky vstoupit do historie jako první žena, která vyhraje olympijskou stovku potřetí, tedy to, co dnes zmařila své krajance Shelly-Ann Fraserové-Pryceové. "Zatím nevím. Nejdříve musím absorbovat tohle vítězství," řekla Thompsonová-Herahová.