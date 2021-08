Nejlepší forma od narození druhého kluka, věří Špotáková. Jen se nechce smažit

I jako olympijská matadorka jste před odletem netušila, co od Tokia čekat. Jaké podmínky jste zatím v dějišti her našla?

Samozřejmě je současná světová situace odlišná, ale přijde mi to podobné jako na předchozích hrách. Proti Riu je všechno blízko, posilovna je ve vesnici, jen je tam brutálně narváno a je těžké se prosadit. Lidí jako much, těžko dodržovat nějaké rozestupy, což nemám ráda ani normálně. Ale stadion je krásný, je na něm příjemný povrch, i když jiný než na tréninkovém stadionu, tak to bude trochu vabank.

V čem je to nepříjemné?

Na hlavním stadionu je povrch pružný a rychlý, což by mi mohlo pomoct. Akorát budeme muset reagovat, máme dva pokusy v rozcvičení, tři v kvalifikaci, možná bude třeba posouvat i o metr rozběh. Nemůžeme přijít na stadion a hned běžet z plného. Takže se může stát, že i do kvalifikace jdete s tím, že to je zkouška, což není nic příjemného.

Na olympiádu ve čtyřiceti a s dvěma dětmi, to je přece krásné, říká Barbora Špotáková

K tomu se dá čekat velké vedro, v neděli teploměr u dráhy ukazoval i 40 stupňů.

To úplně ráda nemám. V úterý to může vypadat jinak, ale máme připravené ledy, vezmu si i chladicí vestu. Teplo není moje oblíbené závodní prostředí. Svěťák jsem hodila v září v 8 stupních, na olympiádě v Pekingu mi pršelo při šestém hodu... Nejlepší bude samozřejmě hodit daleko prvním pokusem a co nejdřív odejít, abych se tam nesmažila. Já při závodě potřebuju běhat rovinky, což bude v tomhle vedru náročné.

Vám se většinou dařilo načasovat formu na velké akce. Cítíte, že teď přichází?

Myslím, že se to povedlo a formu mám nejlepší v sezoně. Asi ne nejlepší v životě, ale rozhodně lepší než na posledním mistrovství světa v Dauhá, nebo než jsem se cítila vloni. Doufám, že jsem na tom nejlíp od narození druhého kluka, teď z toho musím vytěžit maximum.