Čeští basketbalisté sice prohráli poslední utkání osmifinálové skupiny MS v čínském Šen-čenu s Řeckem 77:84, přesto jim po strhující bitvě zůstala naděje na senzační postup do čtvrtfinále. Potřebovali k němu ale americkou pomoc, která přišla. Obhájci titulu porazili Brazílii a poslali Satoranského a spol. do středečního (15h) čtvrtfinále proti Austrálii.

Český tým věděl, že si může dovolit prohrát i o 11 bodů, aby pro něj žila šance na elitní osmičku. Řecko začalo velmi nebojácně, v rozjezdu mu pomohly také dvě trojky a hlavně jeho tvrdá obrana na české basketbalisty platila, takže v šesté minutě Satoranský a spol. prohrávali už 2:10.

Každý útok národního týmu představoval obrovskou dřinu, jak se prodrat houštinou řeckých těl, navíc defenzivní dotěrnost soupeře vedla k šesti českým ztrátám jen v první čtvrtině.

Český basketbalista Martin Kříž střílí na koš během utkání s Řeckem v osmifinálové skupině na mistrovství světa.

Mudra ČBF/Václav, ČTK

Recept kudy na soupeře naznačily dvě Bohačíkovy trefy z dálky, jenže zastavit nejužitečnějšho hráče letošní NBA Janise Adetokunba z Millwaukee na útočné polovině byl velký problém. Řekové se mohli opřít i o skvělou střelbu trojek, během úvodní čtvrthodiny proměnili čtyři ze šesti pokusů a jejich vedení narostlo až do podoby 26:17.

Obrat do poločasu

„Ze začátku jsme měli velký problém s obranou, hrát proti ní bylo i fyzicky dost náročné, ale pak jsme si zvykli, míč šel rychle z ruky do ruky a povedlo se dát i pár košů z dálky, čímž jsme trochu srovnali krok," říkal během utkání v České televizi Martin Peterka, jenž při Schilbově absenci dostával výraznější minutáž

Osmifinálové utkání mistrovství světa basketbalistů. Tomáš Satoranský z ČR (s míčem) mezi řeckými hráči.

Mudra ČBF/Václav, ČTK

České mužstvo skutečně nesložilo zbraně, dokázalo hrát maximálně soustředěně v obraně, pod taktovkou Satoranského měl najednou i víc odvahy v mlýnici pod košem a z perimetru se střelecky chytil také Hruban, což nakonec vedlo až k obratu skóre.

Hvězdný Adetokunbo v závěru chyběl

Třetí čtvrtina tak začínala za stavu 33:32 pro národní tým a nastala velká přetahovaná. Ještě třináct minut před koncem byl stav 46:46, jenže pak přišla patnáctibodová šňůra soupeře přerušená jedinou českou trojkou. Národní tým se dostal do potíží, kdy se Auda i Hruban ocitli pod hrozbu vyfaulování a handicapem byl i rostoucí počet ztrát pod vlivem drtivého řeckého tlaku na hráče s míčem.

Vojtěch Hruban z ČR dává koš v osmifinálovém utkání mistrovství světa basketbalistů proti Řecku.

Mudra ČBF/Václav, ČTK

Navíc na palubovce začal řádit mladší ze sourozenců Adetokunbových, 27letý Thanasis, ale rozdíl skóre nikdy nenarostl tak, aby bral Česku šanci na postup. Pět minut před koncem se vyfaulovala největší řecká hvězda J. Adetokunbo, bohužel záhy povinné střídání postihlo i Audu.

Koncovka byla napínavá z toho pohledu, jestli se česká ztráta udrží v přijatelné rozmezí do 11 bodů. Díky odvaze Satoranského a neomylnosti Bohačíka při trestných hodech se to povedlo. Klíčová byla 95procentní úspěšnost reprezentantů právě ze šestek. Porážka o sedm bodů jim ponechala čtvrtfinálovou naději a do reality ji proměnilo americké vítězství.

Příštím soupeřem českého mužstva bude ve středečním čtvrtfinále dosud neporažená Austrálie. Hrát se bude v Šanghaji, kde národní tým šampionát začínal.

MS basketbalistů v Číně - osmifinále, skupina K (Šen-čen): Česko - Řecko 77:84 (12:18, 33:32, 49:57) Body: Bohačík 25, Satoranský a Auda po 13, Hruban po 11, Balvín 6, Peterka 5, Pumprla a Kříž po 2 – Calathes 27, Slukas 16, J. Adetokunbo 12, T. Adetokunbo 11, Printezis 6, Papanikolau 5, Papaetru 3, Larencakis a Burusis po 2. Trojky 8:8, trestné hody 21/22 – 10/18, doskoky 41:31, čtvrtiny 12:18, 21:14, 16:25, 28:27. USA - Brazílie 89:73.

1. USA 5 5 0 437:330 10 2. ČR 5 3 2 417:395 8 3. Řecko 5 3 2 403:382 8 4. Brazílie 5 3 2 409:427 8