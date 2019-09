Bránu k zápasům o medaile v Číně už čeští basketbalisté neotevřeli, přesto mají na mistrovství světa stále o co hrát. Vždyť nejlepším výsledkem z éry Československa je šestá příčka z roku 1970 a pokud by dnes národní tým dokázal porazit Poláky, získá minimálně jistotu, že takové umístění letos zopakuje.

Bezprostředně po čtvrtfinálové porážce s Australany čeští reprezentanti přiznávali smutek. „Všichni jsme se tam snažili nechat všechno, jenže jsme odešli během třetí čtvrtiny v obraně," připouštěl v televizním rozhovoru Tomáš Satoranský, který měl s 13 body, devíti doskoky a 13 asistencemi na dosah triple double. „Austrálie ukázala, že je skutečně výtečné mužstvo. Zejména Mills hrál skvěle, dával těžké střely, to je přesně jeho styl," ocenil lídr národního týmu výkon protihráče, kterého zná velmi dobře z NBA.

Nejlepším střelcem národního týmu byl s 21 body Patrik Auda. „Věděl jsem, že to s mohutnými australskými pivoty pod košem budeme mít hodně těžké, chtěl jsem být proto aktivní a využívat prostor pro zakončení. Až do půlky třetí čtvrtiny to byl naprosto hratelný zápas, pak jsme na jejich hodně tvrdou obranu už neměli dost sil," připouštěl v České televizi pivot, jehož dynamičnost na soupeře platila.

Naopak zjevně vyčerpaný Balvín se pod košem neprosadil, nedal ani bod. „Sehráli jsme šestý těžký zápas během jedenácti dnů, už se to na nás projevilo," uznal Satoranský, že se hlásí únava. „Nejvíc mě sžírá vnitřní pocit, že jsme ani teď ještě nenarazili na svůj strop. Dlouho jsme drželi s Austrálií krok a myslím, že jsme i na ni mohli mít," říkal do kamery kapitán Pavel Pumprla.

„Rozhodně se za ten výkon stydět nemusíme, v rozhodujících chvílích se projevila zkušenost hráčů soupeře a ve třetím dějství si vypracoval až sedmnáctibodový náskok. Pak to bylo těžké," doplnil Pumprla. „Jak jsme pak prohrávali o hodně, tak poslední čtvrtka už byla z naší strany trochu vabank. Trochu jsme se nadechli, jenže Australanům se až do konce dařila jejich hra. Cítíme maličko zklamání, chtěli jsme vyzrát i na tohoto protivníka, ale ještě máme před sebou dva těžké zápasy a bude to šichta," líčil střídající Martin Peterka.

Jen 22 hodin po skončení vyčerpávající čtvrtfinálové bitvy se čeští hráči postaví Polákům. "Máme určitou nevýhodu, oni měli po prohraném čtvrtfinále ve středu volný den, ale určitě ještě nějakou sílu i vůli najdeme a vydolujeme. Teď bude nutná pořádná regenerace," mínil Satoranský. „Polsko je pro nás dobře známý soupeř, hráli jsme s ním v srpnu dvakrát v přípravě. Takže musíme rychle hodit Austrálii za hlavu a porvat se o šanci na zápas o páté místo," doplnil Auda.