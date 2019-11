Koš Elhotové v poslední vteřině rozhodl o vítězství basketbalistek

Bylo to větší drama, než se čekalo, ale mělo pro reprezentantky šťastný konec. České basketbalistky košem Kateřiny Elhotové z poslední vteřiny porazily v kvalifikaci o postup na ME 2021 doma v Praze Rumunsko 60:59 a jsou ve skupině jediné neporažené. Hrdinka zápasu byla s 23 body i nejlepší střelkyní národního týmu.

Česko pod taktovkou právě Elhotové sice v úvodu druhé čtvrtiny vedlo už o devět bodů (26:17). Jenže pak nebylo schopné udržet náskok, protože kvůli nasazené rumunské zónové obraně zaostávalo na doskoku a hráčky si přestaly věřit při zakončení.

Navíc domácí hodně zlobila rozehrávačka Godriová-Parauová, která během úvodní čtvrthodiny proměnila všech svých osm střel. „Špatně jsme ji bránily a neporadily si ani s clonou soupeřek, kterou pro ni stavěly," mínila kapitánka Romana Hejdová.

Basketbalistky Kamila Štěpánová (vlevo) a Julia Reisingerová během utkání s Rumunskem.

Vlastimil Vacek, Právo

K tomu všemu čtvrtá proměněná trojka naturalizovaného křídla Walkerové znamenala, že na začátku druhé poloviny duelu se české vedení ztenčilo jen na 35:34. Pouhých sedm bodů reprezentantek za třetí čtvrtinu vrátilo Rumunsko do hry, dokonce převzalo vedení.

Tabulka kvalifikace 1. Česko 2 2 0 122:111 4 2. Rumunsko 2 1 1 129:115 3 3. Itálie 2 1 1 134:134 3 4. Dánsko 2 0 2 2 127:152 2

Potíže byly i v tom, že se dlouho nemohla prosadit žádná z pivotek národního týmu. Nejen střelecky, ale i na doskoku. Vaughnová působila pod košem docela unaveně a absolutně se nedařilo Březinové, která nastoupila v základní sestavě. Nechytila se ani střídající Štěpánová.

Jednadvacetiletá Reisingerová se začala trefovat teprve v posledním dějství. Díky ní a výraznému přitvrzení v obraně se Češky pět minut před koncem dostaly do slibného vedení 54:47. Jenže soupeřky se znovu dotáhly šestibodovou šňůrou. Elhotová svou čtvrtou trefou za tři body dala domácím jen na chvíli klid.

Česká basketbalistka Kateřina Elhotová a Romina Filipová z Rumunska.

Vlastimil Vacek, Právo

Následovaly dva české útočné fauly a nepřesnost v útoku, takže koš Margineanové 11 vteřin před koncem převrátil skóre do stavu 58:59. Ale v poslední sekundě Elhotová přesnou střelou rozhodla o českém vítězství. „Asi nemám moc pozitivní myšlení, protože mě jen napadlo, že když to nedám, tak to pěkně podělám. Naštěstí to dopadlo dobře," usmála se 30letá hráčka.

„Byly to skutečně nervy až do konce, ale holky to ubojovaly. Bohužel zápas nedostaly celou dobu pod kontrolu, udělaly tam dost chyb a hloupostí, také měly dvacet ztrát, ale musíme být vděční Katce Elhotové, jak to vzala na sebe," líčil trenér Štefan Svitek.