Nymburk přidal osmnáctou výhru. Klasika. Zaberou a za dvě minuty je všechno fuč, říká opavský Jurečka

„Dneska jsme měli velkou šanci Nymburk porazit. Když se na ten zápas zpětně podíváme, tak tam najdeme hodně zahozených střel zpod koše, nějaké neproměněné šestky či nějaký blbý doskok. Když se to sečte, tak jsme možná na těch patnácti dvacet bodech. Prohráli jsme o patnáct, ale nemáme se za co stydět," řekl opavský křídelník Luděk Jurečka.

Opava začala před nejlepší sezonní návštěvou 2030 diváků skvěle. Vedla 6:0, pak ale Nymburk skóre převrátil a už vedení nepustil. Nejblíže srovnání byli domácí ve 33. minutě, kdy Jakub Šiřina trojkou snížil na rozdíl dvou bodů (65:67).

„Klidně jsme mohli jít do koncovky s náskokem pěti sedmi bodů a všechno mohlo být jinak. Bohužel to je kdyby a na to se nehraje. Udělali jsme zbytečné chyby, ztráty, ale i tak to myslím nebyl špatný výkon na první zápas v roce," smál se Jurečka.

Opavské vzepjetí v poslední části utnul třemi trojkami Američan Michael Dixon. Americký rozehrávač se po třech a půl letech před Vánoci do Nymburku vrátil z egyptského angažmá a nahradil Ivana Almeidu, jenž se naopak rozhodl kádr českého mistra opustit.

„Byl to velmi těžký zápas. Domácí hrají výborný basketbal a hodně nám tu cestu za vítězstvím ztížili," řekl Dixon. „Jsem velmi rád, že jsem zpátky v české lize. Je to velmi kvalitní soutěž a moc se těším na další zápasy," dodal americký rozehrávač, jehož zásluhou šel Nymburk do koncovky s luxusním náskokem.

„To je klasika. Nymburk měl chvilkový výpadek na začátku poslední čtvrtiny a najednou jsme byli zpátky. Ale oni jsou tak zkušený a skvělý tým, že když zapnou, tak vyhrají dvě minuty 8:0 a jsou na desetibodovém rozdílu. Celá zápas jsme dřeli, snažili se a během dvou minut to bylo fuč. Ono to pak vypadá fakt blbě," uvedl Jurečka.