Vedení NBA věří, že navzdory situaci korunuje šampiona

Vedení basketbalové NBA věří, že navzdory složité situaci v souvislosti s pandemií koronaviru ve Spojených státech se podaří soutěž dohrát. NBA, jejíž sezonu pandemie přerušila 11. března, by se měla znovu rozběhnout v pátek v Orlandu. Ve hře bude už jen 22 z 30 týmů, které čeká zkrácená dohrávka základní části a play off.

"Všechno běží podle protokolu. Jsme optimisté a věříme tomu, že pokud budou všichni dodržovat bezpečnostní opatření, budeme moci korunovat šampiona," řekl na dnešní tiskové konferenci zástupce komisionáře NBA Mark Tatum.

Tatum neuvedl, co by se stalo, kdyby musela být liga znovu přerušena. Pouze prohlásil, že každou komplikaci bude řešit tým expertů, který bude konkrétní případy posuzovat jednotlivě. Šampion by měl být znám nejpozději 12. října.