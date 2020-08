Pro Dončiče v NBA končí sezona, Murray znovu nastřílel 50 bodů

Ani 38 bodů, devět doskoků a devět asistencí Luky Dončiče nepomohlo basketbalistům Dallasu v šestém utkání prvního kola play off NBA proti Los Angeles Clippers. Kalifornský tým zvítězil 111:97 a sérii ovládl 4:2 na zápasy. Denver si naopak vynutil sedmý duel, když díky 50 bodům Jamala Murrayho zdolal Utah 119:107. Druhé kolo odstartovalo výhrou Bostonu nad Torontem 112:94.

Dončič si proti Clippers průměrně připisoval 31 bodů, 9,8 doskoku a 8,7 asistence, přičemž taková čísla v první sérii vyřazovacích bojů v kariéře nikdo před ním nenasbíral. Citelně mu však chyběl lotyšský spoluhráč Kristaps Porzingis, který odehrál kvůli poraněnému menisku jen tři zápasy.

"Jsem na nás hrdý, bojovali jsme až do konce. Soupeř má fantastický tým, takže jsme to měli složité, ale věřím, že jsme do série dali všechno," uvedla slovinská hvězda. V utkání mu sekundoval Dorian Finney-Smith s 16 body, nikdo další nicméně nenastřílel více než deset.

Vítěze vedl s 33 body, 14 doskoky, sedmi asistencemi a pěti zisky Kawhi Leonard. "Dostal nás, kam jsme potřebovali," chválil tahouna Clippers trenér Doc Rivers. Ivica Zubac s Paulem Georgem pomohli oba k postupu 15 body. Marcus Morris byl za hrubý faul na Dončiče vyloučen.

Neuvěřitelný Murray

Denver se proti Utahu mohl spolehnout na Murrayho, který nastřílel 50 bodů včetně devíti trojek, když proměnil 17 z 24 pokusů. Na padesátku dosáhl podruhé ze tří posledních střetnutí a přidal také šest doskoků a pět asistencí.

Murray nasbíral v play off třikrát po sobě alespoň 40 bodů poprvé od Allena Iversona v roce 2001, jako první hráč od vyřazovacích bojů v roce 1994 navíc dosáhl padesátky při alespoň sedmdesátiprocentní střelbě. Jako dosud poslední to dokázal Charles Barkley. Dalším lídrem Denveru byl Srb Nikola Jokič, jenž zaznamenal 22 bodů a devět doskoků.

Za Utah nastřílel 44 bodů Donovan Mitchell (17 v poslední čtvrtině proti Murrayho 21). Jazz mohou být nicméně prvním celkem od roku 2016, jenž ztratí sérii, ve které vedl už 3:1. Sedmý duel je na programu v úterý, vítěz se v semifinále Západní konference postaví Los Angeles Clippers.

Boston vládl proti Torontu

Boston si v duelu dosud neporažených týmů překvapivě jednoznačně poradil s Torontem 112:94. Kanadský celek v zápase ani jednou nevedl - už první čtvrtinu ztratil 23:39 a jeho hvězda Pascal Siakam v ní nasbírala tři fauly.

Celtics dotáhli k vítězství Jayson Tatum a Marcus Smart, oba s 21 body, 18 bodů a 10 finálních přihrávek přidal rozehrávač Kemba Walker. Základní pětka Bostonu se postarala o 90 bodů, přičemž jediným dvouciferným střelcem mezi náhradníky byl s 10 body Robert Williams.

V dresu Raptors nastřádal 17 bodů a osm asistencí Kyle Lowry, jinak se však oporám nedařilo. Siakam proměnil jen pět z 16 střel a zůstal na 13 bodech. Fred VanVleet dokonce ze stejného počtu pokusů trefil jen tři a nasbíral jich 11. Toronto celkově střílelo jen s úspěšností 37 procent.