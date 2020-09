Posily z Česka? Nejsou! Kdo měnil dres, šel za penězi, hlásí kouč NH Ostrava

„Čeští hráči na trhu nejsou. Těch několik, kteří změnili dres, šli do klubu, kde dostanou více peněz. Šli za výdělkem. Přemýšleli jsme, jak tým doplnit, ale než získat hráče, kteří nedosahují top kvality, rozhodli jsme se dát šanci našim hráčům. Budeme pracovat s tím, co máme, a pokusíme se tým doplnit dvěma cizinci. V přípravě bylo patrné, že pokud budeme chtít být konkurenceschopní, tak to asi bez nich nepůjde," uvedl trenér NH Ostrava Peter Bálint.

Ambicí je zabojovat o play off. „Neumím říct, zda play off, nebo záchrana, věřím že budeme o něco výše než loni. Máme šest hráčů mladších dvaceti let. U některých jsou viditelný pokrok, u jiných je ale zase patrná stagnace. Je to dlouhodobý proces. Co se nenaučili v mládí, to se za rok u mužů nenaučí. Snažím se být trpělivý, i když někdy je to už hodně složité. Musí si to odehrát a věřím, že přijde čas, kdy budou náš tým táhnout až Petr Bohačík odejde do basketbalového důchodu, což nebude snad tak v brzy," upozornil upozornil ostravský trenér.

Právě 35letý Bohačík budou společně s o deset let mladším Radkem Pumprlou předpokládanými tahouny družstva. „Zkušených hráčů tady moc nemáme, ale sedli jsme si v kabině výborně. I přístup v tréninku je dobrý. Kluci předvádějí až neuvěřitelné nasazení. Občas tam chybí basketbalovost, jsou to více atleti a když chceme s trenérem, aby improvizovali, tak to skřípe. Na tom budeme muset pracovat. Ale pokud se tým podaří doplnit jedním nebo dvěma cizinci, tak by jim to mohlo pomoc k tomu, aby se mohli učit," uvedl Bohačík.

Do sezony vstoupí NH Ostrava v sobotu domácím zápase s Královskými sokoly. „Věřím, že značka Nová huť je nesmrtelná. Jsme klub, který nikdy nespadl z ligy a pevně věřím, že se nám to podaří udržet," řekl majitel klubu Tomáš Vrátný. Právě na uzavření soutěže ostravský klub hodně spoléhá. „Ale i kdyby se nepadalo, tak musíme hrát důstojnou roli. Prohrávat každý zápas o 20 bodů nikoho nebaví. Motivace musí být výhra," upozornil trenér Bálint.