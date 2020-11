Veterán Carmelo Anthony zůstává v Portlandu, Rondo jde po triumfu v NBA do Atlanty

Šestatřicetiletý Carmelo Anthony bude v NBA dál oblékat dres Portlandu, podle ESPN se dohodl na jednoleté smlouvě. Po zisku svého druhého titulu v NBA zkušený rozehrávač Rajon Rondo opouští Los Angeles Lakers a bude hrát za Atlantu. S Hawks se podle médií domluvil na dvouleté smlouvě, která mu vynese celkem 15 milionů dolarů. Dokonce 120 miliónů dolarů vydělá za 4 roky Gordon Hayward, jenž se stěhuje do Charlotte. Serge Ibaka odchází po vypršení smlouvy z Toronta do LA Clippers.

Americký basketbalista Rajon Rondo (vlevo) přestupuje z LA Lakers do celku Atlanty.

Do Portlandu přišel trojnásobný olympijský vítěz Anthony před rokem z Houstonu, za který v sezoně 2018/19 nastoupil jen v deseti zápasech. V uplynulém ročníku odehrál 58 utkání s průměrem 15,4 bodu. Před Houstonem strávil Anthony jednu sezonu v Oklahomě. Více let strávil v New Yorku a předtím v Denveru. Nyní ho čeká 18. sezona v NBA. Na kontě má 26.446 bodů a je patnáctý v historické tabulce střelců.

Po roce se vrací do Portlandu pivot Enes Kanter, kterého Trail Blazers získali při výměně mezi třemi týmy z Bostonu.

Po titulu jde zkušený rozehrávač zvedat Atlantu, jde za ním i italská hvězda

Rondo strávil v Lakers uplynulé dvě sezony a pomohl jim vybojovat titul, který slavil už v roce 2008 v dresu Bostonu. V zámořské soutěži hrál během 15 let také za Dallas, Sacramento, Chicago a New Orleans. Čtyřikrát se zúčastnil Utkání hvězd.

Do Atlanty míří rovněž italský křídelní hráč Danilo Gallinari, kterému vypršela smlouva s Oklahomou. Podle stanice ESPN by si měl v novém působišti za tři roky přijít na 61,5 milionu dolarů.

Hawks posílí jako volný hráč také Kris Dunn, který dosud nastupoval s Tomášem Satoranským za Chicago. Šestadvacetiletý rozehrávač si díky dvouleté smlouvě vydělá 10 milionů dolarů. V Chicagu působil tři roky, ale nedostal od klubu nabídku na prodloužení kontraktu.

Hayward si v Charlotte přijde na pořádný balík

Třicetiletý hráč působil v Bostonu tři sezony. V té první však odehrál pouze jeden zápas, v němž si zlomil nohu. V Celtics mohl díky opci strávit i nadcházející ročník s platem 34,2 milionu dolarů, ale odmítl a z řady nabídek zvolil Charlotte.

Účastník Utkání hvězd v roce 2017 má před sebou jedenáctou sezonu v NBA. Úvodních sedm let strávil v Utahu.

Naopak do Bostonu přichází Tristan Thompson, který byl v dosavadních devíti letech v soutěži věrný Clevelandu, s nímž v roce 2016 získal mistrovský titul. Kanadský pivot či křídlo si podle médií za dva roky vydělá 19 milionů dolarů.

Celtics posílí také zkušený rozehrávač Jeff Teague, který byl naposledy hráčem Atlanty, kam přišel v průběhu minulé sezony z Minnesoty.

Španělský reprezentant jde do Města andělů

Jednatřicetiletý pivot Serge Ibaka podepsal s Clippers dvouletý kontrakt na 19 milionů dolarů.

Ibaka působil doteď v Torontu a to od února 2017. Loni s Raptors získal ligový titul. V uplynulém ročníku zaznamenal své střelecké maximum 15,4 bodu na zápas.

Před výměnou do Toronta hrál rodák z Konžské republiky krátce za Orlando. Úvodních sedm sezon v NBA strávil v Oklahomě, jež si ho v roce 2008 ještě jako Seattle vybrala v prvním kole draftu.

V dresu Španělska se stal Ibaka v roce 2011 mistrem Evropy a o rok později získal stříbro na olympijských hrách v Londýně.

VanVleet zůstává v Torontu

Toronto Raptors si čtyřletou smlouvou na 85 milionů zavázali rozehrávače Freda VanVleeta, který jim loni pomohl k historickému triumfu v NBA. Lukrativní kontrakt je oceněním výkonů šestadvacetiletého basketbalisty, který se do elitní soutěže prosadil, přestože nebyl draftován.

Dres Toronta obléká VanVleet od roku 2016 a má za sebou nejvydařenější sezonu, v níž měl v 54 zápasech průměr 17,6 bodu a 6,6 asistence.

VanVleet si finančně výrazně polepší. Poté, co ho Toronto angažovalo na základě výkonů v letní lize, vydělal v první sezoně půl milionu dolarů. V další si polepšil na více než dvojnásobek. V posledních dvou letech už bral přes osm milionů dolarů. V nadcházejícím ročníku už to bude téměř 19 milionů dolarů.