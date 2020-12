První den sezony NBA přinese derby šampionů Lakers s Clippers

Na 23. prosince jsou naplánovány další dva zápasy, do sezony vstoupí Boston utkáním s Milwaukee a Phoenix duelem s Dallasem. Sváteční program 25. prosince přinese fanouškům pět zápasů. Lakers přivítají Dallas, vítěz Východní konference Miami bude hostit New Orleans, Golden State pojedou do Milwaukee, Boston přivítá Brooklyn a Denver si zahraje s Clippers.

Chicago s Tomášem Satoranským do úvodního programu sezony nezasáhne. Zkrácený nový ročník, v němž každý tým odehraje v základní části 72 zápasů místo obvyklých 82, Bulls rozehrají až později, termín ani jméno soupeře pro úvodní zápas zatím nejsou k dispozici.

Konkrétní rozpis zápasů v první polovině sezony zveřejní zástupci soutěže až v následujících dnech, když se naplno rozběhnou přípravné kempy. Kalendář druhé poloviny ročníku oznámí během soutěže.

Základní část skončí 16. května. Předkolo bude následovat 18. až 21. května. O den později odstartuje play off.