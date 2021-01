KP Brno - MBA Moskva 72:78 Basketbalistky KP Brno stáhly velké manko, ale na výhru nedosáhly

Svěřenkyně Dušana Medveckého prohrávaly s Moskvankami ještě v závěru třetí čtvrtiny o 15 bodů (49:64), ale v poslední části se jim povedla dvanáctibodová šňůra od stavu 58:70. Za osm minut čtvrté čtvrtiny inkasovaly Brňanky jen dva body, v posledních 56 sekundách jich ale dostaly šest a samy už se neprosadily.

"Vstoupili jsme do zápasu bez energie, nebyli jsme tvrdí v obraně, nehráli jsme tělem a těžko se nám dostávalo zpátky do hry. V poločase už to bylo dobré, nicméně ve třetí čtvrtině nám utekly a vypadalo to s námi zle," konstatoval Medvecký. Byl pyšný na to, že se jeho tým dokázal do zápasu vrátit. "Moskva byla šťastnější a mohli jsme i vyhrát. Hráli jsme vyrovnaný zápas se čtvrtým týmem ruské ligy, který porazil euroligový Orenburg asi o 20 bodů," dodal.

Brňanky se opíraly o severoamerické opory, kanadská pivotka Emily Potterová nastřílela 22 bodů a přidala 11 doskoků, Američanka Tenia Pageová přispěla 21 body. Byly ale příliš osamoceny, zatímco soupeř měl pět střelkyň s dvouciferným výkonem a Alexandra Tarasovová s 13 body a 12 doskoky a Varvara Psarevová s bilancí 13-10 zaznamenaly double double.

Evropský pohár basketbalistek - 2. kolo: Skupina D (Brno): KP Brno - MBA Moskva 72:78 (15:11, 39:45, 56:68) Nejvíce bodů: Potterová 22, Pageová 21, E. Kopecká 8 - Tarasovová a Psarevová po 13, Kirillovová 12. Idare - Gorzów 88:76 (43:45)