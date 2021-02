Elhotová doufá, že basketbalistky na ME napraví rok 2019

"Myslím, že můžu mluvit za všechny holky, když řeknu, že do toho jdeme ještě s větší motivací kvůli tomu, jak dopadla minulá Evropa. Ta pro nás nevyzněla vůbec hezky a teď věřím tomu, že předvedeme lepší výkon," uvedla Elhotová na webu České basketbalové federace.

Český tým nebude chybět na čtrnáctém ME za sebou. "Brala bych jako velké zklamání se tam nedostat, když jsme to měly tak dobře rozehrané. Dokázaly jsme odehrát dobře kvalifikační zápasy, takže se moc těším na EuroBasket a doufám, že vydržíme v této sestavě," podotkla Elhotová s poukazem na to, že český tým byl v istanbulské "bublině" oproti loňskému listopadovému bloku v Rize prakticky v kompletním složení. Opět chyběla jen Kia Vaughnová z Fenebarahce, která se z nominace omluvila z rodinných důvodů.

Jednatřicetiletý Elhotová se může těšit už na osmý evropský šampionát. Na kontě má i dvě účasti na mistrovství světa i olympijských hrách. A hráčka USK Praha se těší na další mezinárodní výzvy. "Všechno je to provázané. Když se tým umístí do šestého místa, tak má možnost hrát kvalifikaci o mistrovství světa. Je to velká motivace a nespekulovala bych o žádném konci kariéry, protože na taková slova je ještě brzy," prohlásila.

Vítá, že v týmu dostávají šanci mladé naděje. "Je přirozené, že se zapojují mladé holky. Musí tady být nějaká návaznost, aby nepřišel propad. Je to jedině dobře, možná by mohly být ještě víc tlačené mladé hráčky. Mám radost z toho, jak se zapojují, jak fungují, přináší to nový impulz a obecně v tom vidím jen pozitiva," podotkla Elhotová.

V posledních zápasech sbíraly zkušenosti Michaela Matušková, Michaela Krejzová a Natálie Stoupalová. "Když se na hřišti stane situace, kdy mám pocit, že má smysl něco k tomu říct, tak to rozhodně udělám. Úplně za mnou ale mladé hráčky nechodí pro radu na konkrétní situaci. Je to o společném fungování, ukázat, že jsme partneři, a vytěžit z toho co nejvíc na hřišti. Doufám, že ze mě cítí podporu," prohlásila Elhotová.

Byla by ráda, kdyby i ženský basketbal těžil z popularity, kterou pozvedlo i tažení mužské reprezentace za historickým šestým místem na mistrovství světa v Číně v roce 2019. "V basketbalu je každopádně určitě méně peněz a sponzorů než třeba ve fotbale a v hokeji. To je hlavní faktor. Basket ale své fanoušky má a vždycky bude mít. Mužský sport bude asi vždy sledovaný víc než ženský, ale máme dobře našlápnuto k tomu, abychom odvedly to nejlepší a zase upoutaly další oči," dodala Elhotová.