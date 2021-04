Rána pěstí? Basketbalový hříšník z Pardubic vyfasoval maximální trest

Proti rozhodnutí disciplinární komise je možné se odvolat k vrchnímu řediteli NBL, pardubický klub už se ale předem vyjádřil, že vynesený trest bude hráč i klub akceptovat.

Osmadvacetiletý Američan Dunans na konci druhé čtvrtiny čtvrtfinálového zápasu v přerušené hře udeřil Pekárka pěstí do obličeje. Dunans byl po verdiktu rozhodčích diskvalifikován a vedle zákazu startu mu hrozí trest i od pardubického klubu. Ten se za chování svého rozehrávače omluvil.

"Klub BK JIP Pardubice se vymezuje vůči nesportovnímu chování hráče Thomase Dunanse. Thomasova reakce byla naprosto nepřijatelná a zcela v rozporu se všemi zásadami fair play, které klub vyznává a jichž se chce za všech okolností držet. Za celý incident se omlouváme hráči Davidu Pekárkovi, celému kolínskému klubu i všem basketbalovým příznivcům," uvedl ve stanovisku na oficiálních stránkách sportovní ředitel Radek Nečas.

Klub podle něj bude navíc situaci interně řešit podle vlastního disciplinárního řádu. "Nad rámec rozhodnutí disciplinární komise, jejíž verdikt bude klubem i hráčem plně akceptován," konstatoval Nečas.

Incident se odehrál v přerušené hře a předcházel mu souboj pod pardubickým košem, po němž útočící hráč postavil clonu a amerického protivníka dle svých slov možná nechtěně trefil. V zákroku ale podle něj nebylo nic úmyslného. "To, co ale pak udělal Dunans, bylo poslední, co jsem očekával. Byl jsem v šoku, vůbec jsem nečekal, že by se něco takového mohlo stát," přiznal poté Pekárek a přál si, aby si jeho sok už v této sezoně nezahrál.

Vedle Dunanse byl následně vyloučen i kolínský rozehrávač Adam Číž, který po incidentu opustil lavičku a vstoupil nedovoleně jako vystřídaný hráč na palubovku. Číž může do dalšího utkání čtvrtfinálové série nastoupit, nevyhne se však pokutě tři tisíce korun a náhradě nákladů ve výši dvou tisíc. I on se však může proti verdiktu odvolat.

Kolín i bez svého důležitého hráče dovedl utkání do vítězného konce a po výsledku 103:95 vede v sérii 2:0.