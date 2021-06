Dallas - LA Clippers 97:104 Leonard nastřílel 45 bodů a hosté si vynutili sedmý zápas s Dallasem. Trenér Portlandu končí

Basketbalisté Los Angeles Clippers odvrátili možné vyřazení v 1. kole play off NBA, když zvítězili v šestém utkání na palubovce Dallasu 104:97. Po vyrovnání série na 3:3 si vynutili rozhodující sedmý zápas na svém hřišti. Hvězdou utkání byl Kawhi Leonard, který pomohl k výhře 45 body. Sekundoval mu Paul George, jenž k 20 bodům přidal 13 doskoků. Poraženým nestačilo ani 29 bodů a 11 doskoků Luky Dončiče. Po včerejším vyřazení skončil po devíti letech u basketbalistů Portlandu trenér Terry Stotts. S výjimkou první sezony dovedl tým pokaždé do play off NBA, v posledních pěti letech však Trail Blazers čtyřikrát vypadli hned v prvním kole.