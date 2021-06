Basketbalisté Brooklynu v sérii 2. kola play off NBA i podruhé deklasovali Milwaukee a po pondělním vítězství 125:86 vedou 2:0 na zápasy. Výhodu domácího prostředí využil i Phoenix, který v úvodním duelu série zvítězil nad Denverem 122:105.

V souboji druhého a třetího týmu Východní konference se čekala vyrovnaná bitva. Zvláště když Brooklyn hned na úvod série přišel o zraněného Jamese Hardena. Ale i bez elitního střelce zatím Nets nedávají Bucks sebemenší šanci. Dnes dokonce už první čtvrtinu vyhráli o 17 bodů a náskok už jen zvyšovali až na neobvyklých 49 bodů po šňůře 18:0 v poslední čtvrtině.

Milwaukee se trápilo v útoku, jeho nejlepším hráčem byl s 18 body a 11 doskoky Janis Adetokunbo. Dobře fungující obrana Brooklynu udržela Bucks 34 bodů pod jejich sezonním průměrem. "Po většinu zápasu jsme dělali to, co jsme měli. Vyhráli jsme oba domácí zápasy a teď uvidíme, co se stane na hřišti soupeře," řekl Kevin Durant, který táhl Nets 32 body za tři čtvrtiny zápasu. V poslední části už odpočíval stejně jako většina opor na obou stranách hřiště. Dalších 22 bodů přidal Kyrie Irving.

"Víme, že jsme lepší, než jsme tady ukázali. To musíme doma změnit. Není čas se teď litovat. Musíme zvednout hlavu a doma předvést, jaký tým ve skutečnosti jsme," burcoval před domácími odvetami rozehrávač Milwaukee Jrue Holiday.

Začátek čtvrtfinálové série mezi druhým a třetím týmem Západní konference přinesl výrazný obrat. Denver byl totiž dlouho lepší a ve třetí čtvrtině vedl nad Phoenixem už o 10 bodů. Jenže za stavu 72:63 přišel kolaps Nuggets a Suns skóre otočili šňůrou 16:0, na které se podílel celý tým. Klíčovou roli nicméně sehrál Mikal Bridges, který dal ve třetí části 13 ze svých 23 bodů.

Denver už se nedokázal vrátit do hry, jeho ztráta naopak narostla až na 20 bodů. Nejlepším střelcem Nuggets byl s 22 body Nikola Jokič. Na straně Phoenixu měli kromě Bridgese hned tři další hráči přes 20 bodů. Deandre Ayton k tomu přidal 10 doskoků, Chris Paul k 21 bodům měl také 11 asistencí.