Basketbalista Kevin Durant předvedl jeden z nejlepších výkonů historie play off NBA, když 49 body, 17 doskoky a 10 asistencemi zařídil Brooklynu vítězství 114:108 nad Milwaukee a vedení ve čtvrtfinálové sérii 3:2 na zápasy. A to i přesto, že Nets většinu zápasu prohrávali až o 17 bodů. Nyní mají dva pokusy na to, aby poprvé od roku 2003 postoupili do semifinále.