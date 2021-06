Basketbalisté Phoenixu zvítězili ve čtvrtém utkání semifinále play off NBA na hřišti Los Angeles Clippers 84:80 a v sérii vedou už 3:1. Jediná výhra je dělí od prvního postupu do finále od roku 1993 a třetího v historii klubu. První šanci dokonat postup budou mít v pondělí doma, kde vyhráli 10 z posledních 11 zápasů.

"Jedeme domů před nejlepší fanoušky v lize. To bude veliké. Všichni se na to moc těšíme. Věříme, že to ukončíme," řekl jeden z hrdinů sobotního zápasu Chris Paul.

Clippers opět postrádali svou hvězdu Kawhiho Leonarda a bez něj se trápili v útoku, když měli úspěšnost střelby jen 32 procent. Phoenix toho využil, od začátku diktoval tempo hry a ve druhé čtvrtině si vypracoval náskok až 16 bodů.

Clippers dali za poločas jen 36 bodů, ale ještě se pokusili vykřesat naději a po změně stran zabrali. Třetí čtvrtinu vyhráli o 11 bodů a vrátili se do hry. Poslední čtvrtina už byla taktickou bitvou obran o každý koš. Tři a půl minuty hry dokonce nikdo neskóroval, když na světelné tabuli svítilo skóre 71:70, než Chris Paul nahrál do vzduchu na smeč Deandre Aytonovi, což sebralo Clippers naději na zvrat. "Potřebovali jsme koš a Ayton mi to svým pohybem usnadnil. Dnes byl fantastický a ukázal, jak dobrý hráč to je," chválil Paul spoluhráče.

Poté Paul nahrál Devinu Bookerovi na koš a následně sám zápas dotáhl k výhře košem a trestnými hody. Ty se staly Clippers osudnými, jelikož jich zahodili hned 11, z toho čtyři v posledních třinácti vteřinách, kdy je Phoenix fauloval, aby nedovolil soupeři střelu za tři body.

"Měli jsme dvanáct útoků na to, abychom se dostali do vedení, ale ani jeden z nich jsme nevyužili. Pak se nedá vyhrávat. Soupeř nám vždy znovu odskočil," litoval trenér Clippers Tyronn Lue. "Byla to vyrovnaná bitva. Rozhodně to nebyla přehlídka útočného basketbalu, ale šlo o hodně a my máme vítězství," řekl kouč Suns Monty Williams.

Nejlepším střelcem zápasu byl s 25 body Booker, Ayton měl 19 bodů a 22 doskoků a Chris Paul 18 bodů a sedm asistencí. Na druhé straně zaznamenal Paul George 23 bodů, 16 doskoků a šest asistencí a Reggie Jackson 20 bodů.