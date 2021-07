Olympijský sen je realitou. Hráči mají srdce vítězů a napsali úžasný příběh, těší kouče Ginzburga

Česko jasně diktovalo tempo utkání finálového utkání, rychle získalo solidní náskok a když třetí čtvrtinu ovládlo až neskutečným skóre 31:11, definitivně tím zlomilo odpor Řeků.

„Povedlo se nám něco naprosto úžasného. Těžko se vyjadřují pocity, když s vámi cloumají silné emoce, ale po těle i na duši se mi rozlévá ohromné štěstí," připustil na online setkání se zástupci médii bezprostředně po zápase izraelský rodák, jenž loni získal české občanství.

„Všichni jsme už byli unavení, přesto jsme v sobě našli sílu odehrát další skvělý zápas," mínil kapitán Tomáš Satoranský, jenž byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem olympijské kvalifikace. „Pro mě je zásadní ale týmový úspěch, kvůli němu jsme sem jeli," prohlásil.

Hotovo. Čeští basketbalisté završili vítězně náročnou cestu olympijskou kvalifikací ve Victorii, když ve finále rozdrtili Řecko 97:72. Ke koši se úspěšně probíjí Tomáš Satoranský.

Chad Hipolito, ČTK/AP

„Lepšili jsme se každým zápasem, přitom jsme museli odehrát čtyři během pěti dnů. Přálo nám i štěstí, ale šli jsme mu v těch klíčových momentech naproti. Všichni jsme cítili, že přichází jedinečná olympijská šance, nosili jsme touhu po Tokiu někde hluboko v sobě a teď je všechno realitou. Udělali jsme historický krok a za tři týdny hrajeme první olympijský zápas," líčil nadšeně český basketbalista.

Trenér pak ocenil mentální sílu i charakter týmu, který tvoří hráči se srdcem vítězů a nepřestávají si věřit, ani když stojí proti papírově silnějším mužstvům. Ukázali jsme to už na mistrovství světa v Číně a teď jsme se zase světu připomněli, jací rostou v Česku skvělí hráči a bojovníci," mínil Ginzburg, jenž za všech okolností věřil oporám.

Trenér české basketbalové reprezentace Ronen Ginzburg reaguje na situaci během zápasu s Řeckem. Češi jednoznačně vyhráli a postoupili na OH do Tokia.

„Někdy to bylo z mé strany all in, jak se říká v kartách, ale ta vůle klíčových hráčů uspět byla obrovská a zničující odpor všech soupeřů. Třikrát jsme tady hráli zápas o všechno a pokaždé ho zvládli, za to patří celému mužstvu kredit. Povedl se nám napsal další úžasný příběh a všichni se moc těšíme do Tokia," prohlásil trenér českého výběru.