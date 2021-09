Rozehrávač Krejčí podepsal v NBA kontrakt s Oklahomou

Vít Krejčí během odletu basketbalové reprezentace na MS do Číny.

Jednadvacetiletého rodáka ze Strakonic si vybral loni v listopadu ve druhém kole na 37. pozici Washington, ale následně jej vyměnil do Oklahomy. Krejčí byl téměř celou uplynulou sezonu mimo hru kvůli zranění kolena.

V duelu španělské ligy Zaragozy proti Realu Madrid 25. září si přetrhl přední zkřížený vaz a při operaci se zjistilo, že má poškozené i oba menisky. Během rehabilitace byl zařazen na soupisku záložního týmu Oklahoma City Blue hrajícího G-League.

The Oklahoma City Thunder sign Czech guard Vit Krejcihttps://t.co/hoNwHkOt0h — Eurohoops (@Eurohoopsnet) September 3, 2021

Krejčí působil v Zaragoze od 14 let a o dva roky později debutoval ve španělské ACB lize. V únoru 2019 si poprvé v domácím utkání kvalifikace mistrovství světa v Pardubicích proti Bosně zahrál za reprezentaci. Na světový šampionát v Číně, kde tým kouče Ronena Ginzburga skončil šestý, se při posledním škrtu na konci srpna 2019 už v Šanghaji nedostal. V boji o olympijské hry v Tokiu mu zabránilo zranění.

V sezoně 2019/20 Krejčí za Zaragozu ve španělské lize, španělském poháru a Lize mistrů sehrál 37 zápasů, měl průměr 3,2 bodu a 1,2 doskoku, úspěšnost střelby 55,4 procenta a průměrně hrál 9,2 minuty na zápas.

Krejčí byl draftován jako pátý český basketbalista v historii. Všichni jeho předchůdci se také v NBA objevili. Jiřího Zídka mladšího si vybralo v roce 1995 na 22. pozici Charlotte a hrál také za Denver a Seattle. O sedm let později si zvolila na 15. místě Jiřího Welsche Philadelphia, za niž ale nenastoupil a působil v Golden State, Bostonu, Clevelandu a Milwaukee.

V roce 2011 byl šestkou draftu díky zájmu Washingtonu Jan Veselý, který se představil NBA i v dresu Denveru. Washington si před devíti lety vybral na 32. pozici Tomáše Satoranského, jenž je posledních pět sezon jediným českým zástupcem v NBA. Po třech letech v dresu Wizards se stěhoval do Chicaga a letos v létě byl vyměněn do New Orleans.