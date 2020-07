Ústup! Bouře nevole smetla atraktivní biatlonovou novinku

„Supersprint se ve Světovém poháru nepojede. Po nedávných hodnotících schůzích navrhl Technický výbor IBU několik změn pravidel v této disciplíně," sdělují zástupci IBU na twitteru důvody změny.

„Následně ještě před představením na nejvyšší scéně budeme potřebovat další testy při IBU Cupu (druholigovém seriálu). Závěrečný týden SP bude v klasické podobě - sprint, stíhačka a závod s hromadným startem.

IBU zveřejnila kalendář na příští sezonu v dubnu, zvedla se však vlna nevole ze strany některých závodníků právě kvůli supersprintu na programu finálového podniku v Oslu.. Těžce se s tím smiřoval Nor Johannes Thingnes Bö, kterému vadilo, že nevyzpytatelná a ne moc vyzkoušená disciplína bude mít premiéru právě na konci sezóny a že může rozhodnout o celkovém vítězi seriálu.

Supersprint se stal hitem druhé ligy – IBU Cupu. V Oslu se měla jet nejprve kvalifikace na 3 km s intervalovým startem a dvěma střelbami. Nejlepších 30 by postoupilo do finále – hromadného na 4 km a čtyři střelby. Na každé střelbě by byl k dispozici náhradní náboj, trestné kolo má v těchto závodech 75 m místo klasických 150. Vedle odpůrců, kteří si po bouři připsali dílčí vítězství, měl i řadu zastánců.

„Je to závod jako každý jiný. Nemyslím si, že by zrovna Johannes měl mít problém kvalifikovat se do finále. Samozřejmě se pak může něco přihodit, ale je to srovnatelné s masákem. Jen je tady navíc kvalifikace a je to rychlejší. Kdyby se nedejbože něco stalo, tak budou pořád zbývat dva závody, ve kterých se to dá zachránit," říkal na jaře Vlastimil Jakeš, člen technické komise mezinárodní unie (IBU) a zároveň ředitel soutěží v Novém Městě na Moravě.

Zároveň připouštěl, že se vedly dlouhé diskuse, kdy a jak supersprint zařadit. „Převážilo to, že jde o konec sezóny, závodníci už jsou unavení a program by neměl být tak náročný," nastiňoval Jakeš argument některých dalších sportovců, kteří nechtěli na konci sezóny tři dlouhé závody za sebou.

Navíc na Holmenkollenu to podle něj měli mít fanoušci parádně jako na dlani. "Pojede se na stadionu, ke kapličce a zpátky. Bude to rychlé, přehledné a atraktivní. Supersprint se dlouho testoval v nižších soutěžích. Byl jsem u toho, když se jel v létě v Raubiči. Po té změně, kdy se jednou dobíjí, je to moc pěkný a atraktivní závod. Myslím, že se to bude fanouškům líbit," předpokládal Jakeš. Ale debaty neustaly. A vše je nakonec jinak. Přišel ústup novátorů. Na supersprint možná dojde jindy a zřejmě v jiné podobě.

Biatlonisty tak čeká na konci nadcházející sezóny v Oslu tradiční trojboj.