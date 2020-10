Poprask u nemocnice. Těhotnou biatlonistku vyšetřovali venku

Že by už byla kapacita nemocnic kvůli koronaviru opravdu natolik naplněna, že to jinak nešlo? Vše se záhy vysvětlilo. K venkovnímu vyšetřování došlo na žádost samotné nastávající maminky. Bouřlivé odezvy pod zveřejněnou fotografií nebyly podle přímo zainteresovaných na místě.

„Tohle bude zřejmě od včerejšího dopoledne nejznámější těhubříško Facebooku, nicméně popularitu si rozhodně nepřálo," uvedla bývalá úspěšná česká reprezentantka na Facebooku ke své fotografii a pokračovala ve vysvětlování nezvyklého obrazu, který se přítomným naskytl.

https://www.facebook.com/KrajskaNemocniceLiberec/posts/3538865736149533

„Pro upřesnění nepříjemné situace pro znalé i neznalé: Ráno jsem se necítila dobře, tak jsme se s mým lékařem domluvili a on mi dohodl "vyšetření" na gynekologii v Krajské nemocnici Liberec. Šlo o výtěr z krku na onemocnění Covid-19 a ozvy plodu," líčila Vítková.

Že je na fotografii ona, nebylo zprvu vůbec jasné. Sama ovšem na situaci zareagovala. Proč se to tedy všechno odehrávalo venku? „Jelikož jsme nevěděli, zda jsem či nejsem nakažená a v čekárně ambulance bylo plno jiných pacientek. Dohodli jsme se, na moji žádost (pro dobro mé i ostatních), že "vyšetření" proběhne nestandartně mimo vnitřní prostory. Bohužel senzace chtiví spoluobčané neváhali a celou akci (cca 5ti minutovou) vyfotili. Aniž by znali veškeré okolnosti. Fotografie ihned začala kolovat po internetu s ošklivými komentáři, házením špíny na libereckou nemocnici a personál gynekologického oddělení. Oni jenom vyhověli mému přání!!! Prosím nevěřte klamným a ošklivým komentářům!!" pokračovala Vítková.

Reakce byly opravdu bouřlivé až nenávistné. Potvrdila to i samotná nemocnice. A bránila se. „Pravda je často úplně jiná, než se vám může na první pohled zdát," objevilo se na jejím facebookovém profilu v reakci na vlnu kritiky. „Sdílíme, ač neradi, informace o tom, jak to ve skutečnosti s vyšetřením rodičky bylo. Možná by se ti z vás, kteří nás hejtovali, mohli chytit za nos a ti, kteří podobným senzacechtivým způsobem fotí cizí lidi a zveřejňují je na sociálních sítích by se měli zamyslet nad tím, jak daného člověka poškozují," uvedla nemocnice.

Vítková se v minulé sezoně marně pokoušela o návrat k biatlonu po zdravotních problémech. Nedařilo se jí, na jaře už bylo jasné, že bude mít propříště jiné starosti. Narození potomka očekává na přelomu listopadu a prosince.