Voborníková získala na letním MS juniorský bronz v supersprintu

Juniorka Tereza Voborníková získala hned v úvodním závodě mistrovství světa v biatlonu na kolečkových lyžích v Novém Městě na Moravě první českou medaili. Jednadvacetiletá závodnice vybojovala bronz v supersprintu poté, co vyhrála kvalifikaci.

"Jsem nadšená, je to moje první individuální medaile z letního mistrovství světa. Mrzí mě střelba, ale zabojovala jsem, tak je to snad dobré," uvedla Voborníková, jež ve finále udělala na střelnici pět chyb. "Na poslední střelbě to bylo psychicky hodně náročné. A v posledním okruhu jsem se spíš obávala, aby mě nikdo nedojel," dodala.

Závod vyhrála Ruska Anastasia Gorejevová před Lotyškou Salinou Bulinovou. Voborníková na vítězku ztratila 13,3 sekundy. Do třicetičlenného finále postoupilo všech šest Češek, druhá nejlepší byla patnáctá Gabriela Masaříková.

Dnes ještě budou o medaile bojovat junioři.