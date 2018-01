Smolařka Puskarčíková. Po nefunkčním terči přišly nevystřelené rány

Nula, nula, nula, tři. Takovou měla čerstvě 27letá Puskarčíková střeleckou bilanci ve stíhačce. Prvních sedmnáct ran bylo přesných, poslední tři šly nad terč. Naděje na elitní desítku se rozplynula a česká biatlonistka si připsala 23. místo.

Co se přihodilo na poslední položce? I trenér žen Zdeněk Vítek při pohledu na terče nechápal, co se stalo, když jeho svěřenkyně střílela mimo svůj rytmus a navíc vedle. „Měla jsem problém už na první stojce, že mi dvě rány nevystřelily, čímž jsem si trochu rozhodila rytmus, ale ještě jsem to udržela,“ líčila po závodě.

„Ale při poslední položce, která byla rozhodující, už na mě přišla i únava, třetí rána mi zase nevystřelila, a to mě rozhodilo,“ popisovala Puskarčíková.

Lepší pocit než před Vánoci

Co způsobilo, že spoušť stiskla naprázdno? Chyba byla zřejmě tentokrát na straně biatlonistky. „Asi jsem špatně manipulovala se závěrem, nebo špatně domáčkla,“ krčila rameny.

Poslední dvě rány už vystřelily správně, ale rozhozená Puskarčíková je nenasměrovala do terče. „Už jsem znervózněla a byla naštvaná, že to tam nepadá. U poslední rány se mi klepaly i nohy,“ líčila desátá žena čtvrtečního sprintu.

Ze stíhačky si aspoň může odnést slušný pocit z úvodních tří čtvrtin závodu, kdy se zejména díky čisté střelbě držela v elitní desítce. „Úplně ideální to nebylo, ale už je to lepší než v prvním trimestru, tak doufám, že to bude pokračovat,“ zhodnotila svůj 29. běžecký čas ve startovním poli.