Nový šéf biatlonistů? Na místo Nora měl spadeno Čech, ale o post se jako první hlásí Švéd

Kongres bude hledat nástupce dvaasedmdesátiletého Nora Anderse Besseberga, jenž nedávno oznámil, že o znovuzvolení nebude usilovat a funkci po čtvrtstoletí opustí. Třiašedesátiletý Dahlin je viceprezidentem pro rozvoj.

Dlouholetý šéf unie Besseberg byl v posledních letech terčem kritiky kvůli liknavému přístupu IBU k problému dopingu ruských sportovců. Jedním z nejhlasitějších kritiků byl i šéf českého svazu Jiří Hamza, který by byl rád viceprezidentem.

"Moje jméno je strašně kontroverzní kvůli dopingu. To by kongres zase zpolarizovalo – a já si nemyslím, že to teď potřebujeme," řekl před týdnem Radiožurnálu, proč nebude kandidovat na nejvyšší funkci. "Vidím to na post nějakého 1. viceprezidenta. Nebo něco, co je mi vlastní – marketing a finance," dodal Hamza ke svým ambicím.