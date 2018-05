Další česká biatlonistka končí!

V uplynulé sezóně přitom rodačka z Krnova prožila snový comeback. Po hrozivé srážce s autem v roce 2013 bojovala o život a devět dní si vůbec nepamatovala. Postupně se dokázala vrátit nejen do normálního života, ale i do vrcholového sportu. Letos svoji snahu dokonce dotáhla až k účasti na olympiádě v Pchjongčchangu.

Nicméně už dříve avizovala, že šlo nejspíš o její poslední biatlonovou sezónu. „Nemůžu usnout. Jsem plná dojmů a nadšení ze své budoucnosti. Právě jsem učinila rozhodnutí ve své hlavě. Nežiji přece v zítralandu, a proto nebudu neustále odkládat to, co vám chci sdělit již delší dobu," připravovala své příznivce na definitivní verdikt.

„Končím biatlonovou kariéru a jsem šťastná. Děkuji všem nadšeným fanouškům, milým podporovatelům, úžasným sponzorům, trpělivým trenérům i sportovcům. Všem lidem, co byli okolo mě během biatlonu. Jsem dítě štěstěny a pokaždé jsem kolem sebe měla milující lidi. Velmi si vás vážím. Bez vás by to bylo o kus těžší. Jste úžasní. Ostatním, co pokračují v biatlonu, držím pěsti a přeji štěstí," loučí se se svým milovaným sportem.

Největších úspěchů dosáhla ještě v juniorské kategorii. Na MS v Canmore vybojovala ve štafetě zlato. V profesionální seniorské kategorii se pak blýskla stříbrem na ME v Bansku. Další kovy už ale nepřidá.

„Čeká mě dlouhý, šťastný a bohatý život. Začíná část druhá," těší se na období po kariéře Zvařičová.