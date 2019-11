Vémola slibuje velké věci. Végh je skvělý válečník, ale já vyhraju. On to ví!

Hlavním tahákem, který je už několik měsíců vtloukán fanouškům do hlavy, bude bitva mezi Karlosem Vémolou a Attilou Véghem. Česko proti Slovensku. Jedni zarytí fanoušci proti druhému táboru. Po staredownu v klubu Epic se většího aplausu překvapivě dočkal Végh. Slovák uspěl v Praze. To hlavní se ale odehraje v kleci. A zde je favoritem Terminátor, ten svých posledních jedenáct bitev vyhrál, soupeř má z uplynulých jedenácti zápasů šest výher.

„Jediná cesta je výhra. On to ví, je to na něm vidět. Já se pro tenhle zápas narodil. Oba jsme bojovníci. On je skvělý válečník, my strach ze zápasu necítíme, ale obavy z jeho prohry cítím od začátku, to se nemění. Já si jdu pro vítězství, to se nemění," je v prohlášeních Vémola nekompromisní.

Do prostor pražské diskotéky přišlo 1200 fanoušků bojových umění, více přijít nemohlo, kapacita byla naplněna. Ještě před nástupem zápasníků se davu představil bývalý zástupce UFC Jimi Manuwa, který našel v hledišti vyzyvatele. Sice asi o třicet kilo lehčího a o hlavu menšího, přesto se proti sobě postavili.

Devětatřicetiletý Angličan s úsměvem přijal nabídku na měření sil a oba se sešli na pódiu. Poté pozval odvážlivce na ulici, ať si tam počká, když si troufá. Samozřejmě šlo o vtip, tady se nebojovalo, zápasy jsou na programu až v sobotu od 18 hodin.

Hlavní pozornost při veřejném vážení strhli na sebe Vémola s Véghem. Dosud vítězila slova, za pár hodin promluví jiné zbraně. A ty umí zasáhnout více, bolestivěji. Po konci se jednomu změní svět. „Výhra pro mě znamená úplně všechno. Půjdu za hranice, půjdu tak daleko, co normální člověk nedokáže," řekl Vémola. „Může to být nejdůležitější zápas mého života. To není výhra jen pro mě, ale pro celé Slovensko," reagoval Végh.

Kdo se bude radovat po konci československého souboje?