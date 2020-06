Legenda řeší v 57 letech návrat. Možná vkročí do ringu s helmou

V sedmapadesáti letech se většina lidí nepřipravuje na sportovní návrat. Jenže najdou se výjimky. Jedním z nich je boxer Evander Holyfield, který bojoval naposledy v roce 2011. Teď uvažuje, že by si rád připsal i aktivní rok 2020. Divočinu ale nečekejte. „Je lepší, pokud ve vrátíte s lidmi, kteří jsou jako vy. Nechci bojovat s někým, kdo se na mně bude snažit udělat si jméno,“ cituje legendu server The Times.

Vrátí se opravdu do ringu Evander Holyfield?

Holyfield oznámil návrat do ringu na twitteru přec měsícem. „Jste připravení? Nastal okamžik, na který všichni čekáte: Šampion je zpátky," napsal muž, který se jako jediný stal čtyřikrát profesionálním mistrem světa těžké váhy.

"Hlásím návrat do ringu. Zúčastním se exhibičních zápasů pro velkou věc. Je třeba něco udělat, lidé potřebují pomoc jako nikdy předtím," řekl a přidal se k další legendě, a tou je Mike Tyson.

https://www.facebook.com/TheRealDealHolyfield/posts/3259200404130372

Jako amatér získal Holyfield v polotěžké váze stříbro na Panamerických hrách 1983 a bronz na olympiádě v roce 1984. V tomto roce si připsal také první profesionální duel, celkem jich dal téměř šedesát. S kým by se mohl postavit do ringu po letech ve sportovním důchodu?

„Lidé chtějí vidět mě a Riddicka Boweho, samozřejmě MikeaTysona a možná Lennoxe Lewise, to by bylo dobré. Podívejte, půjdeme tři kola. Není to o deseti, patnácti kolech. Možná budeme mít i helmy," připustil Holyfield tři roky před šedesátkou svého života.

Samozřejmě se spekuluje, že by mohlo dojít na třetí vzájemný duel s další světovou ikonou boxu Mikem Tysonem. Jeho útržky z tréninků vzbudily velký ohlas. Holyfield tak velkou vlnu tsunami nezpůsobil.

„Postarám se o sebe. Budu mířit údery na hlavu. Rozdíl je v tom, že mu ublížím, že nebudu spěchat," naznačil v klidu zkušený boxer strategii na potencionálního soupeře.