Bitva o český titul? Zájem byl i v Americe, říká překvapená legenda

Naposledy Česko mělo mistra v křížové váze ČUBP v roce 2016, pak se sice utkal o titul Ducár s Řezníčkem, bitva ale skončila nerozhodně. Teď je favorit jasný, jednička českého rankingu Václav Pejsar. „Ale nikdy nemůžete vědět, jak to dopadne. Vicena už jednou mistrem byl," tvrdí Konečný, bývalý mistr světa ve welterové váze a nyní trenér boxu.

Pětatřicetiletý Pejsar v prosinci vybojoval v Krasnojarsku skvělou bitvu s Rusem Kudrjašovem, po porážce cítil velké zklamání. Konečný ale odmítá, že byl měl kvůli nepřízni rozhodčích speciální motivaci navíc. „Odvedl tam skvělý výkon, měl vyhrát. Moc se na jeho zápas těším, udělal si skvělou reklamu," myslí si Konečný a dodává, že do Ruska jel Pejsar jako outsider, teď bude pod větším tlakem, protože je jasným favoritem.

K vidění bude celkem pětadvacet zápasů pod širým nebem. Do akce půjdou i slovenští bojovníci, v ringu se ukáže i Thajka žijící v Německu. „Se soupeři ze zahraničí je to pořád složité, většinou budou mít zápasy jasného favorita, takže by mohly skončit před limitem," snaží se nalákat fanoušky knockoutů. Počítá přitom s návštěvou kolem pěti stovek fandů, vybírat se bude jen symbolické vstupné.

Kdo na akci osobně nepřijde, bude mít smůlu, box z Ústí nad Labem neuvidí. „Ze zahraničí se sice vyptávali, zda bude k vidění stream, ale dělat ho nebudeme. I když byl zájem až z Ameriky. Potěšilo mě to, ale fakt je to relativně malá akce, jde o to potěšit zápasy zdejší boxerskou komunitu," dodává Konečný.