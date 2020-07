Obrovské vedro a voda jako kafe. Procházka poprvé vyzkoušel klec UFC v Abú Zabí

Minulý týden odletěl zápasník MMA Jiří Procházka do Abú Zabí, kde ho čeká 11. července premiéra v UFC. Žádný přímý let se ale nekonal. První let směřoval do Londýna, kde s trenéry Jaroslavem Hovězákem a Martinem Karaivanovem museli projít testy a zůstat v karanténě kvůli nemoci covid-19. Taková bezpečnostní opatření nastavila americká organizace. Nyní je už trojice v místě dění zápasu. Jak prožívali testy, cestování, jak vypadá jejich život na ostrově Yas? „Je tu vedro jako blázen, slunce peče a voda je jako kafe, ale po karanténě na pokoji paráda a pocit volnosti,“ je spokojený trenér Hovězák.