Premiéra ve stylu T.K.O. V osmnácti skočila Češka mezi profesionálky nekompromisně

Je tam, maturitu zvládla. Zápasnice MMA Tereza Bledá vkročila mezi profesionálky výhrou na galavečeru Oktagon 16 v Brně, když porazila Marie Liseauovou. Francouzka přežila v prvním kole dvě hrozivé páky na ruku. Na začátku druhého kola mladá Češka zvolila jiný finiš, po ground and pound rozhodčí duel ukončil a osmnáctiletá Bledá mohla vyskočit na klec a slavit první profi výhru. Zaslouženě. „Po zápase jsme spolu mluvily, hrozně sympatická ženská, doufám, že se ji bude dál dařit,“ popřála zápasnice Reinders gymu štěstí v kariéře o dvaadvacet let starší soupeřce.

První profesionální zápas v MMA máte za sebou. Vyhrála jste ve druhém kole, takže se vším spokojenost?

Moc jsem si zápas užila, dočkala jsem se země, která je moje silnější stránka. Ačkoliv někteří říkali, že mám slabou soupeřku, je jí čtyřicet, byla pro mě silově hodně vyrovnaná, bylo to pro mě hodně těžký ji strhnout na zem. Měla také skvělý boxing. Měla tři vyhrané zápasy, všechno před limitem, to napovídalo o její kvalitě.

Nelíbil se vám váš postoj, kde byl problém?

Tohle nebyl zrovna nejsilnější výkon. Trvalo mi, než jsem se rozjela, vlastně jako pokaždé. Zápas jsem přesunula na zem, tam jsem doufala, že nasadím submisi, tohle se ale nepovedlo, ale nakonec to vyšlo a vyhrála jsem.

Soupeřce jste dvakrát nasadila páku na ruku, ta se pokaždé propnula jako luk, ale stále držela...

To mě hodně překvapilo, měla jsem vespod armbar, koukám na úplně propnutý loket a nic, tak jsem si řekla, to je blbý, takhle ji asi neukončím.

Bylo na vás vidět, že se do klece hodně těšíte, málem jste předběhla kameramana, který váš příchod natáčel. Mohla za to také písnička od Kapitána Dema ADHD?

Chtěla jsem mít dobrou náladu, tahle písnička se mi hrozně zalíbila. Libí se mi celkově. Jako mladší jsem měla trošku ADHD, měl to i můj bratr, takže to bylo takové tematické.

Profi premiéru máte za sebou, co dál?

Chtěla bych zápas ještě do konce roku, zdravotně to vypadá, že jsem v pořádku. K tomu jsem trochu změnila cíle, chci si více užívat cestu, takto se mi to víc líbí.

Opět budete chtít zahraniční soupeřku?

Určitě, je to docela rozdíl, dobrý je i to, že trenér mi může radit česky a nikdo tomu nerozumí. Ráda bych se srovnávala s dalšími cizinkami.

Vaše původní přezdívka byla Ronda po slavné MMA zápasnici Rondě Rouseyové, poté jste vyfasovala Popelku, ale v Brně žádná nezazněla, proč?

Ronda se mi strašně líbí, mám ji od svého prvního trenéra, ale čím dál tím víc mi to přijde jako vykrádání, za to se docela stydím a Popelka není můj styl. Přezdívku bych měla dostat od svého trenéra. Až přijde čas, tak dostanu novou. Do té doby budu nastupovat pod svým jménem.