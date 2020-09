Nigerijskou modlu nezastavila ani brazilská samba. Blachowicz má titul v Procházkově váze

Ostrov Jas, Abu Zabí a podívaná jako hrom. O ceněný pás po Jonu Jonesovi, který přestupuje do vyšší váhové kategorie, bojovali favorizovaný Američan Dominick Reyes, který právě Jonesovi vydržel v minulém zápase všech vypsaných 5 kol a Jan Blachowicz, princ z Těšína, jenž táhl sérii tří výher za sebou.

Většina odborníku, včetně koučů Jiřího Procházky, který zápasí ve stejné váhovce, předpovídala titul Reyesovi. Jak šeredně se ale mýlili...

Po opatrném prvním kole rozhodl duel sérií přesných zásahů ve druhé rundě Blachowicz a stal se novým šampionem polotěžké váhy.THERE ARE NO QUESTIONS.

"Pořád tomu nemůžu uvěřit, opravdu to není sen?" ptal se sedmatřicetiletý zápasník po zápase. "Byla to dlouhá cesta, někdy jsem byl nahoře, pak přišlo pár porážek, ale nikdy jsem nepřestal věřit ve své schopnosti, ve svoji sílu. Dokonce ani pandemie mě nemůže zastavit. Dnes jsem se cítil opravdu dobře, skvěle jsem ho četl a když jsem mu ve druhém kole rozbil nos, věděl jsem, že konec přijde záhy. Jsem šampion, skvěle jsem se připravil teoreticky a přenesl to i do boje."

Posledním vzkazem navíc přilil vodu do ohně. "Doufám, že se Jon (Jones) díval. Doufám, že shodíš váhu zpátky a my se ještě potkáme...," zakončil nový šampion.

To ještě monstróznější byla bitva mezi Israelem Adesanyou a Paulem Costou. Oba neporažení a před bitvou také vzbuzující velké emoce. Při vážení došlo téměř ke střetu obou borců. Brazilec hodně provokoval, nakonec mu to ale nebylo nic platné, vyhrál nigerijský obhájce a velká globální hvězda značky Puma.

Kopie zápasu Blachowicze, první kolo velmi opatrné. V tom druhém už padla kosa na kámen. Pohybově úžasně nadaný Nigerijec lépe trefoval a technickým K.O. možná až příliš snadno ukončil soupeře, čekala se napínavější bitva.

THERE ARE NO QUESTIONS.



THERE ARE NO DEBATES.@Stylebender is the true king 🏆 #UFC253 pic.twitter.com/UGO1Bfdhli — UFC (@ufc) September 27, 2020

"Pořád ho nemám rád, ale nepřeju mu smrt. Nechám ho být. Tahle hra, kterou my hrajeme, je o násilí, říkal jsem to před zápasem. Také jsem říkal, že to bude bolet a že ho ukončím rychle. To se stalo. Jsem čerstvý, mohl bych zápasit příští víkend, klidně hned. Ale teď chci strávit nějaký čas s rodinou a se svými lidmi a pak Cannonier! Chci tě Cannoniere," vcelku jednoznačně si určil si soupeře pro další zápas.

Co na to Dana White?