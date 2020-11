Cesta na vrchol UFC. Balanc na hraně, neskrývá Procházka adrenalin

„Zápas s Reyesem může hodně ovlivnit moji kariéru. Už by dvakrát vyzyvatelem šampiona UFC, to je masakr. Reyes udělal velký posun za krátkou dobu, za tohle má můj neskutečný respekt. Tímto zápasem se toho dost otevírá. Jdeme zvítězit, jsem ze zápasu velmi nadšený, i když si to ještě moc nepřipouštím. Možnost přišla ve správný čas, věřím, že jde o správný moment, jdeme bojovat," je odhodlaný osmadvacetiletý Procházka.

V hlavě má cíl, chce se posunout, aby byl připravený na tuhle zkoušku. Ví, že ho čeká krok, který bude hodně sledován. Už se o něm neví jen v Česku a Japonsku. „Chceme změnit přístup k boji, chceme se přiblížit k profesionálnímu výkonu. Připravujeme se i mentálně. Jeho přístup je svébytný, má svůj líbivý styl, to je v pohodě, ale v minulých zápasech tam byly chyby, to chceme odstranit, posunout se a ukázat to nejlepší. Když to řeknu obrazně, nesázet na divokou kartu. S Oezdemirem bylo první kolo rozevlátý, to druhý bylo jasně a striktně profesionální, Takhle chceme, aby vypadly všechny Jiřího zápasy," má představu trenér Jaroslav Hovězák.

Plány jsou připravené, rozvrstvené, finále přijde 27. února. Cílená příprava začne ale později. Procházka ví, že ho čeká velký zápas, ale čtyři měsíce mít v hlavě jen Reyese, by mohlo být kontraproduktivní. „Na boj se budu koncentrovat až pár týdnů před zápasem. Do té doby si pojedu v pohodě přípravu, jako bych se připravoval na cokoliv. Zatím to nechci brát až tak vážně, i když vím, že je před námi velký zápas."

"Reyes už je takový jméno, že ať se stane cokoliv, tak Jiří tam podá takový výkon, že tohle jméno ho může posunout dál. Samozřejmě vítězství bude chutnat nádherně, ale za mě bude daleko víc rozhodující výkon a projev. Vítězství bude třešnička na dortu," říká Martin Karaivanov, Procházkův manažer a trenér.

„Měli jsme poradu s Martinem (Karaivanovem) a Jiřím. Máme fakticky čtyři měsíce (od oznámení) na přípravu. Teď musíme zvolnit, věnovat se technice, síle, fyzické kondici. Na tohle se zaměříme a tvrdá příprava na zápas začne po Vánocích 1. ledna a bude cílená, abychom byli připraveni na 27. února," poodhaluje Hovězák jízdní řád.

Jsou sportovci, pro které je trénink a dřina alfou a omegou přípravy. Procházka klade velký důraz na mentální přípravu, té věří, ta je nedílnou součástí, která mu vytváří celkový obrázek. Můžete mít natrénováno, pokud vás ale zradí v klíčovém okamžiku hlava, mysl, sebevědomí, kritický okamžik, vše se může zbortit.

„Nejde jen o tréninky, jde také osobnostní rozvoj. Je to jistý stupeň vývoje, který jasně vnímám na své cestě. Je ho potřeba přijmout a jednou provždy říct ahoj ledabylostem. Zároveň chci lidi udržet v akci. Mám rád, když se pohybuju na hraně a balancuju na ní. Teď už si to chci spíš držet způsobem, který nebude nutně znamenat, že při blbý chybě přijde nazdar," vytyčil si Procházka, který naposledy prohrál před pěti lety.

Když po měsících a týdnech jednání nedopadl žádný zápas, zpráva, že klapl Reyes, byla vysvobozením. Konec čekání, nejistoty. Měsíc už v brněnském Jetsaam gymu vědí a ví jméno. „Teď se trénuje líp a přípravu můžeme načasovat přesně na zápas, který bude 27. února. Doteď jsme trénovali tak, že jsme byli schopni do čtrnácti dnů, tří týdnů vzít zápas. Pokračujeme, jen to musíme učesat, naplánovat, načasovat," těší se Hovězák společně se všemi, kteří pomáhají Procházkovi na vrchol.

„Naše komunikace je jasná. Takhle fungujeme. Všichni si uvědomujeme tu váhu. Druhý zápas nás může posunout zase výš. Reyes je světová dvojka (nyní trojka), uvidíme, jak se budou vyvíjet další zápasy v UFC. Naše divize bude celkem populární a našláplá. Pokud zvítězíme, budeme blíže k boji o titul," je přesvědčený Hovězák.