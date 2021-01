Pyramida bojovníků. Tři bitvy během jedné noci pro krále a královnu

„Jsem nadšený, dlouho jsme uvažovali o Undergroundu, jestli to byl jen covid projekt. Odezva fanoušků a bojovníků ale byla taková, že to musíme nějak vymyslet. Postupně mi uzrála myšlenka, proč ne. Mysleli jsme, že budeme dělat jen MMA, ale změnil jsem názor," řekl Ondřej Novotný ve studiu při vážení před sobotním turnajem Oktagon 21.

Na jaře minulého roku přišla československá organizace OKTAGON MMA s projektem Underground, kde se šly zápasy převážně v postoji a v kleci. Po téměř roce a stále v covidové době přišli organizátoři s dalším projektem, ve kterém se představí známá jména z postojových disciplín K-1 a thajského boxu.

Kdo se představí v pyramidách? Jména nejsou ještě oficiálně odtajněna, ale tato mají určitě šanci. Monika Chochlíková, Klára Strnadová. Tomáš Hron, Vladimír Moravčík, Václav Sivák, Igor Daniš, Michael Krčmář, Vladimír Lengál, Luboš Lesák, Milan Paleš. Někteří se objevili v upoutávce. Mládí, zkušenost, tvrdost, síla, technika.

„Mám osmdesát zápasů a nejvíce jsem vydělal za pyramidu 6 tisíc dolarů, tady dostanu 10 tisíc," řekl v upoutávce Daniš. „Lokty, tvrdé údery, tvrdé kopy, Mortal Combat," přidal se Moravčík. „Je to strašně těžký v sobě hledat tu sílu a energii do dalšího zápasu," dodal zkušený Hron.

„Je tu spoustu světových šampionů, o kterých se neví. Chceme jim doručit peníze a slávu. Thajbox je moje srdcová záležitost. Přinášíme nový koncept. Nechci říkat, že to je druhý Underground, uvidíme, co to hodí. Teď je to na bojovnících. Upřímně jsem si myslel, že to je mrtvý, neměl jsem to v hlavě, ale jak jsme začali dělat sérii Undergroundu, tak to zase zajiskřilo. Chceme udělat několik turnajů v roce. Myslím, že to je velká šance se ukázat," dodal Novotný.