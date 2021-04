Nejprestižnější MMA organizace světa má devět mužských váhových divizí (muší do 56,7 kg, bantamová do 61,2 kg, pérová do 65,8 kg, lehká do 70,3 kg, velterová do 77,1 kg, střední do 83,9 kg, polotěžká do 93 kg, těžká do 120,2 kg a supertěžká nad 120,2 kg) a čtyři ženské (slámová do 52,2 kg, muší do 56,7 kg, bantamová do 61,2 kg a pérová do 65,8 kg). Atmosféru elitního oktagonu zatím okusilo šest českých zápasníků.

Prezidentem UFC je od roku 2001 Dana White.

Nejvíc duelů v UFC absolvoval stále aktivní Jim Miller, který se do oktagonu poprvé postavil v říjnu 2008. Nejvíc zápasů o titul má na kontě trio legend UFC - Jon Jones, Randy Couture a Georges St-Pierre.

Nejvíc zápasů v UFC

Zápasník Váhová divize Zápasy Jim Miller (USA) lehká 36 Donald Cerrone (USA) lehká, velterová 36 Jeremy Stephens (USA) pérová, lehká 33 Andrei Arlovski (Běl.) těžký 33 Demian Maia (Bra.) velterová, střední 32 Diego Sanchez (USA) pérová, lehká, velterová, střední 32 Rafael dos Anjos (Bra.) lehká, velterová 30 Clay Guida (USA) pérová lehká 30 Michael Bisping (Ang.) střední, polotěžká 29

Nejvíc titulových zápasů v UFC

Zápasník Váha Zápasy (výhry) Jon Jones (USA) lehká 15 (14) Randy Couture (USA) polotěžká, těžká 15 (9) Georges St-Pierre (Kan.) velterová, střední 15 (13) Demetrious Johnson (USA) bantamová, muší 14 (12) Anderson Silva (Bra.) střední 13 (11) José Aldo (Bra.) bantamová, pérová 12 (8) Matt Hughes (USA) velterová 12 (9) BJ Penn (USA) lehká, velterová 11 (5)

Nejvíc výher v UFC zatím zaznamenal Donald Cerrone, který má momentálně sérii čtyř porážek a nevypadá to, že měl v blízké době další výhru přidat. Titulovým výhrám zase vládne Jon Jones, který boj o titul nikdy neprohrál, několikrát mu však byl pás polotěžké váhy odebrán za konzumaci zakázaných látek.

Nejvíc výher v UFC

Zápasník Váha Výhry Donald Cerrone (USA) lehká, velterová 23 Demian Maia (Bra.) velterová, střední 22 Jim Miller (USA) lehká 21 Jon Jones (USA) polotěžká 20 Michael Bisping (Ang.) střední, polotěžká 20 Georges St-Pierre (Kan.) velterová, střední 20 Diego Sanchez (USA) lehká, velterová, střední 19 Andrei Arlovski (Běl.) těžká 19 Rafael dos Anjos (Bra.) lehká, velterová 19 Dustin Poirier (USA) pérová, lehká 19

Nejvíc titulových výher v UFC

Zápasník Váha Výhry Jon Jones (USA) polotěžká 14 Georges St. Pierre (Kan.) velterová, střední 13 Demetrious Johnson (USA) muší 12 Anderson Silva (Bra.) střední 11 Matt Hughes (USA) velterová 9 Randy Couture (USA) polotěžká, těžká 9

Nejvíc výher v řadě v UFC

Zápasník Váha Výhry Anderson Silva (Bra.) střední, polotěžká 16 Jon Jones (USA) polotěžká 13 Demetrious Johnson (USA) muší 13 Georges St. Pierre (Kan.) velterová, střední 13 Max Holloway (USA) pérová 13 Khabib Nurmagomedov (Rus.) lehká 13 Kamaru Usman (Nig.)* velterová 13 Tony Ferguson (USA) lehká 12 Amanda Nunesová (Bra.)* bantamová, pérová 11 Royce Gracie (Bra.) otevřená váha 11 * = série výher je stále aktivní

Rekordně rychlé ukončení a zároveň i nejrychlejší K.O. v historii UFC viděli diváci během UFC 239, kdy do Bena Askrena na začátku zápasu naběhl Jorge Masvidal a kolenem ho za pět sekund "vypnul." Nejrychlejší K.O. v boji o titul předvedl Conor McGregor během očekávaného UFC 194, když po třinácti vteřinách souboje s José Aldem ovládl pérovou váhovou kategorii.

Nejrychlejší ukončení v UFC

Zápas (vítěz - soupeř) Váha Akce (rok) Čas Jorge Masvidal (USA) - Ben Askren (USA) velter UFC 239 (2019) 0:05 (KO) Duane Ludwig (USA) - Jonathan Goulet (USA) velter UFC FN 3 (2006) 0:06 (KO) Todd Duffee (USA) - Tim Hague (Kan.) těžká UFC 102 (2009) 0:07 (KO) Chan Sung Jung (Kor.) - Mark Hominick (Kan.) pérová UFC 140 (2011) 0:07 (KO) Ryan Jimmo (Kan.) - Anthony Perosh (Aus.) polotěžká UFC 149 (2012) 0:07 (KO) Don Frye (USA) - Thomas Ramirez (Por.) těžká UFC 8

(1996) 0:08 (KO) James Irvin (USA) - Houston Alexander (USA) polotěžká UFC FN 13 (2008) 0:08 (KO) Leon Edwards (Jam.) - Seth Baczynski (USA) velter UFC FN 64 (2015) 0:08 (KO) Makwan Amirkhani (Fin.) - Andy Ogle (Ang.) pérová UFC 14

(2015) 0:08 (KO)

Nejrychlejší titulové ukončení v UFC

Zápas (vítěz - soupeř) Váha Akce (rok) Čas Conor McGregor (Ir.) - José Aldo (Bra.) pérová UFC 194 (2015) 0:13 (KO) Ronda Rouseyová (USA) - Cat Zinganová (USA) bantam UFC 184 (2015) 0:14 (SUB) Andre Arlovski (Běl.) - Paul Buentello (USA) těžká UFC 55

(2005) 0:15 (KO) Ronda Rouseyová (USA) - Alexis Davisová (Kan.) bantam UFC 175 (2014) 0:16 (KO) Frank Shamrock (USA) - Kevin Jackson (USA) poltěžká UFC 15.5 (1997) 0:16 (SUB)

Nejpozdější ukončení v UFC

Zápas (vítěz - soupeř) Váha Akce Kolo Čas Demetrious Johnson (USA) - Kyoji Horiguchi (Jap.) muší UFC 186 (2015) 5. 4:59 (SUB) Yair Rodríguez (Mex.) - Chan Sung Jung (Kor.) pérová UFC 139 (2018) 5. 4:59 (KO) Frankie Edgar (USA) - Cub Swanson (USA) pérová UFC 57 (2014) 5. 4:56 (SUB) Jairzinho Rozenstruik (Sur.) - Alistar Overeem (Niz.) těžká UFC 7 (2019) 5. 4:56 (KO) Kamaru Usman (Nig.) - Colby Covington (USA) velter UFC 245 (2019) 5. 4:10 (KO) Demetrious Johnson (USA) - John Moraga (USA) muší UFC 8 (2013) 5. 3:43 (SUB) Justin Gaethje (USA) - Tony Ferguson (USA) lehká UFC 249 (2020) 5. 3:39 (KO)

Titul "Knokautový král" momentálně patří brazilskému zápasníkovi Vitoru Belfortovi, který v UFC řádil hlavně na přelomu tisíciletí. Mistrem submisí - zápasů odklepaných protivníkem - je jeho krajan Anderson Silva, jenž stávající rekord překonal v září 2018. Od té doby donutil soupeře vzdát ještě třikrát.

Nejvíce knokautů v UFC

Zápasník Váha KOs Vitor Belfort (Bra.) těžká, polotěžká, střední 12 Anderson Silva (Bra.) střední, polotěžká 11 Anthony Johnson (USA) střední, polotěžká 11 Thiago Santos (Bra.) střední, polotěžká 11 Matt Brown (USA) velterová 11 Derrick Lewis (USA) těžká 11 Chuck Liddell (USA) polotěžká 10 Michael Bisping (Grb.) střední, polotěžká 10 Donald Cerrone (USA) lehká, velterová 10

Nejvíce submisí v UFC

Zápasník Váha Submise Charles Oliveira (Bra.) pérová, lehká 14 Demian Maia (Bra.) velterová, střední 11 Royce Gracie (Bra.) velterová, otevřená 10 Nate Diaz (USA) lehká, velterová 8 Jim Miller (USA) lehká 8 Frank Mir (USA) těžká 8 Kenny Florian (USA) lehká, velterová 7 Joe Lauzon (USA) lehká 7 Cole Miller (USA) pérová, lehká 7 Gunnar Nelson (Isl.) velterová 7

Dnes třiatřicetiletý Jon Jones poprvé získal titul v roce 2011 jako nejmladší šampion historie proti Mauríciu Ruaovi, následně ho osmkrát ubránil. Legendární Randy Couture, který si po své MMA kariéře zahrál v několika filmech, o titul přišel naposledy na akci UFC 91 s Brockem Lesnarem ve věku 45 let.

Nejmladší šampion UFC

Šampion Váha Zisk titulu Věk Jon Jones (USA) polotěžká 19.3.2011 23 let, 243 dní José Aldo (Bra.) pérová 20.11.2010 24 let, 72 dní Josh Barnett (USA) těžká 22.3.2002 24 let, 132 dní Carlos Newton (Angu.) velterová 4.5.2001 24 let, 260 dní Frank Shamrock (USA) polotěžká 21.12.1997 25 let, 13 dní

Nejstarší šampion UFC