Z dětských rivalů nerozlučná dvojka. Tvrďáci jedou i veselou notu

Ondřej Petrášek se chystá do klece. Poprvé pod organizací OKTAGON MMA. V sobotu půjde do zápasu s Tomášem Fialou. V rohu bude mít taky bráchu, kterého česká bojová scéna zná pod přezdívkou Meloun. Mají k sobě blízko, pomáhají si. „Máma ti posílá kalhoty a ponožky,“ předal Miloš Petrášek balíček bráchovi uprostřed natáčení. V ten moment bylo po rozhovoru, kluci se bavili. Mimo klec má tato tvrdá sorta svůj humor.

„Rivalita mezi námi byla vždycky, jeden chtěl být lepší než druhý. Ale on je o tolik těžší než já, tak není, jak se moc poměřovat," usmívá se Ondřej, který je o více než dvacet kilo lehčí.

Odmala spolu, život v Poděbradech. Škola, sport, radosti, průšvihy. Prostě bráchové. Spolu budou i v sobotu, Meloun bude v rohu, bude držet palce staršímu z klanu Petrášků. A budou to nervy, tohle jinak ani nejde. MMA jedou společně už několik let. A nejen sport.

„Brácha u věcí vydržel dýl, mně něco začalo jít hodně rychle a o to rychleji jsem skončil. On si to vybudoval, on má talent, byl cílevědomější a urputnější. V tomhle byl lepší," vzpomíná na roky minulé zápasník, kterého čeká v sobotu Tomáš Fiala.

„Tomáše jsem si vybral sám, tenhle zápas jsem chtěl. Myslím, že to je dobrý zápas, oba máme takový valivý styl dopředu, oba jsme agresivní, pro diváka to bude zajímavý zápas. Teď se chci připravit na Tomáše, co se týče dlouhodobých cílů, ty si chci dát až po zápase," nechce předbíhat Petrášek.

Poprvé bude bojovat pod organizací OKTAGON MMA. Předchozích sedm duelů si připsal pod GCF, šestkrát vyhrál. Vše s ním prožíval také brácha. „Brácha bude u klece, asi bude chtít, abych zachoval klidnou hlavu a nevletěl do toho jako u předešlých zápasů."

Oba začali s MMA, aniž by se ještě vezlo na vlně popularity, jako tomu je nyní. Mladší brácha poznal pod Oktagonem už pět bitev, starší zažije první. „Přišlo mi škoda nevyzkoušet nejvyšší metu, která je v České republice, což je Oktagon. S bráchou rozebíráme tréninky, sparingy, ty mu potom posílám, konzultujeme to, určitě si nechám poradit," přiznává pár dní před bitvou Ondřej Petrášek.

Dříve spolu trénovali, to byl čas v Poděbradech, jenže starší se odstěhoval do Prahy a společný čas je vzácnější. O to víc si ho dokážou užít, když jsou spolu. Jako před lety, kdy chodili do školy. „Nebyli jsme úplně vzorní studenti, moc jsme se neučili, oba jsme prolezli a odmaturovali. Škola nebyla naše silná stránka," směje se starší z klanu Petrášků, který je v zápasovém procesu, brácha má pauzu od listopadu 2019.

„Je to škoda, brácha je jeden z největších talentů, lidi, kteří tomu rozumí, tak to ví. Potřeboval si odpočinout od sociální bubliny, která se kolem něho udělala. Spoustu věcí si srovnal v hlavě, až bude mít chuť se vrátit, tak to bude nový Meloun, který se ukáže," věří brácha bráchovi. V sobotu bude Meloun fandit, za pár měsíců si můžou role prohodit...