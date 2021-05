Osudový zvrat! Sport ho až do osmnácti nezajímal. Teď chce těžká váha na olympiádu

Studoval na jazykovém gymnáziu, téměř nesportoval. Měl problém doběhnout vlak. Změnilo se to až v osmnácti letech. „Cítil jsem se špatně fyzicky i psychicky, a tak jsem se rozhodl, že bych chtěl dělat nějaký bojový sport. To mě dovedlo k zápasu,“ popisuje své začátky Štěpán David. Během pár let velký obrat. Brzy se dokázal probojovat do české reprezentace. V těchto dnech ho čeká světová olympijská kvalifikace. Poslední pokus, jak se probojovat do Tokia.