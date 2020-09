Problém pro český sport! Stát od čtvrtka omezí sportovní akce pro diváky

Počet diváků na sportovních akcích by se měl podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly od čtvrtka omezit na zhruba 2000 sedících lidí. Řekl to v České televizi. Omezení ministr konzultoval s předsedou Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou. Nařízení vyhlásí ministerstvo ve středu, při příznivém vývoji epidemiologické situace by mohlo platit jen 14 dní.